Do zderzeniu dwóch samochodów osobowych doszło na trasie ekspresowej S3 na wysokości Nietoperka w Lubuskiem. Osiem osób zostało poszkodowanych. Wstrzymano ruch w kierunku Zielonej Góry.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do wypadku doszło około godz. 16.30 na 138. kilometrze S3 - to jej odcinek między węzłem Międzyrzecz-Południe a węzłem Jordanowo.



Jak przekazał Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, w wypadku brał udział opel i BMW. Jeden z pojazdów najechał na drugi.



W wyniku wypadku osiem osób zostało poszkodowanych i przetransportowanych do szpitali. W akcji ratunkowej brał udział m.in. śmigłowiec LPR.



Policjanci kierują ruch w stronę Zielonej Góry na objazd tzw. "starą trójką". Na miejscu trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia.