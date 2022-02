Łódź poszukuje wolontariuszy miejskich. Ten dodatkowy nabór prowadzony jest w związku z piątą falą epidemii Covid-19. Działać będzie można w ramach Miejskiego Wolontariatu.

Nowy łódzki wolontariusz, który zgłosił się do pomocy kilka dni temu - Błażej Matuła / materiały prasowe / Materiały prasowe

Mieszkańcy mogą zgłaszać się do Biura Aktywności Miejskiej pod numerem telefonu: 42 638 51 82. Pod tym numerem otrzymają wszelkie informacje o tym, w jaki sposób mogą zaangażować się w pomoc innym.

Aktualnie rozszerzana jest baza wolontariuszy, stąd apel do nowych osób, które chciałyby pomagać przy piątej fali Covid-19. W zgłoszeniu kandydat na wolontariusza podaje, na jakim terenie chciałby działać. Wtedy mieszkaniec wpisywany jest na listę chętnych do niesienia wsparcia i jeśli ktoś poprosi o pomoc z określonego terenu, to wolontariusz dostaje informację. Później kontakt jest już bezpośredni. Osoba potrzebująca pomocy indywidualnie umawia się z wolontariuszem.

Miejski Wolontariat w Łodzi uruchomiony został podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 w marcu 2020 roku. Wówczas do pomocy zgłosiło się 165 osób, a przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania wolontariusze zrealizowali ponad 650 zgłoszeń.

Często starsze osoby, które potrzebowały pomocy, po pierwszym kontakcie z wolontariuszem, umawiały się już samodzielnie, nie zgłaszając potrzeb na ogólny numer Wolontariatu, więc tych zrealizowanych zakupów, było zdecydowanie więcej - mówi dyr. Biura Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi - Katarzyna Dyzio.

Miejski Wolontariat skierowany jest do osób, które są zdrowe i nie przebywają na kwarantannie, ale ze względu na swoje bezpieczeństwo (na przykład z powodu chorób przewlekłych są bardziej narażeni na zachorowanie na Covid-19), boją się wychodzić z domu. Nie wysyłamy naszych wolontariuszy do chorych osób, do tego służą inne telefony i jednostki miejskie, które świetnie sobie z tym radzą - informuje Katarzyna Dyzio.

Dla osób, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, czy odebraniu leków z apteki, dedykowany jest telefon o numerze: 42 638 55 00. Ten numer nie zmienił się od początku pandemii.