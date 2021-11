Przeszło 2 km łódzkich kanałów w 2021 roku zostało naprawionych... "światłem". Zakład Wodociągów i Kanalizacji stosuje taką nowoczesną metodę, która nie wymaga rozkopywania ulic i oszczędza czas.

Pracami na ulicy Zbocze na Stokach łódzki ZWiK zakończył tegoroczny sezon napraw kanałów metodą nieinwazyjną. Polega to na tym, że do kanału wprowadzamy elastyczny rękaw z tworzywa sztucznego, nasączonego żywicami poliestrowymi - objaśnia rzecznik łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miłosz Wika. Po wprowadzeniu rękawa i umieszczeniu go w odpowiednim miejscu, nadmuchujemy go powietrzem. Następnie wprowadzamy zestaw lamp ultrafioletowych. Ten zestaw wygląda trochę tak jak dżdżownica. Pod wpływem światła rękaw tężeje i powstaje jakby nowa rura w rurze, która wystarcza na kolejne 50 lat - podkreśla Wika.

W roku 2021 tym sposobem w Łodzi w sumie naprawiono ponad 2 km kanałów na ulicach: Cmentarnej, Brukowej, Legionów, Paderewskiego, Kniaziewicza, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Lermontowa i Zbocze. Od początku wykorzystywania metody z użyciem światła, w mieście naprawiono około 10 km kanałów.

Najstarsze kanały w Łodzi liczą sobie blisko 100 lat, więc część z nich wymaga pilnych napraw. Przy tej nieinwazyjnej metodzie naprawy, nie ma przerw w odbiorze nieczystości czy w dostawach wody. Szczególnie podatne na uszkodzenia są kamionkowe rury przebiegające pod ulicami, po których odbywa się ruch ciężkich pojazdów. Drgania gruntu powodują liczne pęknięcia, szczególnie w miejscach połączenia rur. Żeby prace naprawcze szły sprawnie przy minimalnych uciążliwościach dla mieszkańców pracownicy ZWiK wzmacniają konstrukcje popękanych przewodów kanalizacyjnych rękawami z włókna szklanego. Renowację prawie 150-metrowego odcinka kanału wykonuje się w ciągu jednego dnia roboczego. Całe oprzyrządowanie do prowadzonych prac mieści się w jednej przyczepie samochodowej.

Tradycyjna metoda napraw polegała na odkopywaniu uszkodzonych rur i wymianie ich na nowe. Trwało to tygodniami, przy udziale wielu pracowników i licznego, ciężkiego sprzętu (koparek, dźwigów, wywrotek), co było uciążliwe zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców. Metoda "długiego rękawa" jest szybka i skuteczna, szczególnie na wąskich łódzkich ulicach.

W przyszłym roku planowane jest wzmocnienie konstrukcji kanałów o długości ponad 3 km. Prace naprawcze przy użyciu elastycznych rękawów mogą być prowadzone tylko przy dodatnich temperaturach.