W sobotę ruszy duża inwestycja na krakowskiej Krowodrzy. Przez najbliższy rok Będzie trwać tam przebudowa ciągu drogowo-torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej, wraz z pętlą w Bronowicach. Dodatkowo zmodernizowana zostanie tarcza skrzyżowania al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Karmelickiej i ul. Królewskiej. Szykują się spore zmiany w ruchu.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski wystąpi z wnioskiem o zwolnienie pasażerów z opłat za przejazdy liniami 704, 713 oraz 74.

Komunikacja zastępcza

Wzdłuż ulicy Królewskiej kursować będą dwie zastępcze linie autobusowe: nr 704 na trasie od Teatru Bagatela do Bronowic Małych i nr 713 od Teatru Bagatela do Bronowic Starych (ul. Piastowskiej). Autobusy linii nr 704 kursować będą co trzy minuty, a linii 713 w godzinach szczytu co sześć minut, czyli będą podjeżdżać na przystanek nawet co dwie minuty. Dodatkowo między osiedlem Widok (Bronowice Małe) a pętlą przy ul. Lucjana Rydla (Bronowice) kursować będzie zastępcza linia tramwajowa nr 74.

Wzdłuż ulicy Królewskiej kursować będą dwie zastępcze linie autobusowe / krakow.pl /

Parkingi dla mieszkańców

Dla mieszkańców, którzy parkują samochód na ulicach objętych inwestycją, a nie zamierzają z niego korzystać przez dłuższy czas, udostępnionych zostanie około 1000 miejsc postojowych na parkingach przy stadionie Wisły, wzdłuż al. 3 Maja, oraz dla osób dojeżdżających do Krakowa od strony Olkusza i Zabierzowa na tymczasowym parkingu P+R na terenie dawnego motelu Krak. Aby ułatwić kierowcom dojazd do miejsc postojowych w rejonie al. 3 Maja, częściowo będzie ona dwukierunkowa.

Zmiany w organizacji ruchu / krakow.pl /

