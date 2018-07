Ulewy, gwałtowne burze i ponad 1400 interwencji strażaków w całym kraju w ciągu zaledwie kilkunastu godzin w środę, dzisiaj od rana już prawie dwieście... Nikomu na szczęście nic się nie stało - jedynie w Radomsku niegroźnie ranny został strażak. Najwięcej pracy mieli i wciąż mają strażacy w Małopolsce, na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem.

Most w Trybszu na Białce / Maciej Pałahicki / RMF FM

W całym kraju - jak donosi reporter RMF FM Paweł Balinowski - silny wiatr uszkodził 32 budynki, zanotowano setki podtopień i powalonych drzew, które trzeba było usuwać z dróg.

Z powodu ulew problemy są na drogach w okolicach Miastka na Pomorzu: chodzi o trasy krajowe nr 20 i 21 na wylotowych odcinkach w kierunku Słupska i Bytowa. Podmyła je wczoraj nawałnica, a naprawa dwóch kilkudziesięciometrowych fragmentów tych dróg może potrwać nawet kilka dni. W tej chwili ruch odbywa się w tych miejscach wahadłowo.

Z pięciu obozów harcerskich w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Kujawsko-Pomorskiem trzeba było ewakuować blisko 430 osób, kolejne 100 ewakuowano z pola namiotowego w Krościenku, a 23 z domków letniskowych w Dębnie.

142 osoby - harcerze i ich opiekunowie - ewakuowane prewencyjnie z dwóch leśnych obozowisk w powiecie koneckim w Świętokrzyskiem noc spędziły w szkole i w remizie w pobliskim Dziebałtowie. Dzisiejsze wstępne oględziny obozowisk, przeprowadzone przez służby i samych harcerzy, nie wykazały, by wichury i ulewy wyrządziły jakiekolwiek szkody. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale harcerskie obozy prawdopodobnie będą kontynuowane.

W Warmińsko-Mazurskiem nad terenem Nadleśnictwa Stare Jabłonki przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła kilkanaście hektarów lasu. Jak mówią leśnicy, ucierpiały przede wszystkim ponad 90-letnie sosny, które wiatr łamał jak zapałki. Leśnicy apelują, by do czasu usunięcia szkód nie wchodzić w ten rejon lasu.

"Straże poprzyjeżdżały, ale co straże zrobią, jak metr wody? Wychodzi się piętro wyżej i zdrowaśki"

W samej Małopolsce - jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki - strażacy mieli w związku z nocnymi ulewami blisko 500 interwencji: najwięcej w rejonie Limanowej, Nowego Targu i Zakopanego. W sumie ewakuować trzeba było w regionie prawie 200 osób, zniszczonych jest wiele dróg, podtopionych dziesiątki domów. W 14 miejscach na rzekach utrzymuje się stan alarmowy.

W Juszczynie i Witowie ewakuowano dwa obozy harcerskie, położone koło wezbranych potoków: chodziło w sumie o 160 osób. W Limanowej i okolicy ewakuowano 17 osób z zagrożonych budynków i 6 z samochodów, które utknęły na drodze z Mszany do Szczawy.

O poranku zamknięta była nadal zakopianka w Białym Dunajcu, gdzie z powodu zagrożenia zawaleniem zamknięty został most tymczasowy. Na przeprawę - jak przekonał się przed godziną 07:00 nasz dziennikarz - wciąż napierała woda, na podporze zgromadziły się niesione nurtem drzewa i konary, ale rzeka Biały Dunajec wyraźnie już opadała. Od strażaków Maciej Pałahicki usłyszał wtedy, że most może być zamknięty jeszcze do dwóch godzin: Będziemy jeszcze robić próbne obciążenie środkowej podpory i wtedy dopiero dopuścimy do ruchu. Ostatecznie okazało się, że konstrukcja mostu nie została naruszona, i po godzinie 08:00 został on ponownie otwarty dla ruchu.

Nieprzejezdna jest natomiast droga wojewódzka z Mszany do Zabrzeży, woda w kilku miejscach naniosła zwały ziemi i podmyła nawierzchnię. Przejechać nie da się także wieloma drogami lokalnymi.

W Limanowej rzeka Łososina zalała stację uzdatniania wody, a w Szczawie podmyła stację transformatorową.

W Czarnej Górze i Jurgowie na Podhalu po nocnych nawałnicach podtopionych jest kilkadziesiąt domów, podmyte drogi, przesunięte jest koryto rzeki Białka, która wystąpiła z brzegów i - jak opowiadają nam mieszkańcy - zabierała wszystko na swojej drodze.

Tu wyszło nagle, nie mogłem do domu dojść. Przyszła nawałnica, takiej nigdy nie było. Najgorzej to, że ludziom woda zabrała pole. Ekolodzy... niech ich jasny szlag trafi, bo nie dadzą nic zrobić, ani wyregulować koryta (rzeki), ani nic. (...) Straże poprzyjeżdżały, ale co straże zrobią, jak metr wody? (...) Wychodzi się piętro wyżej i zdrowaśki - mówili Maciejowi Pałahickiemu okoliczni mieszkańcy.

Wezbrana rzeka zagraża również mostowi między Nową Białą a Krempachami. Woda podmyła tam już jeden z przyczółków i przeprawę trzeba było zamknąć.

Z powodu intensywnych opadów deszczu zamknięto jedno z trzech ujęć wody dla Zakopanego: w Kuźnicach. Miejskie służby ostrzegają, że zakopiańczycy mogą mieć w kranach niższe ciśnienie wody, a także - lokalnie - przerwy w jej dostawach.



Woda przelewa się górą zapory w Niedzicy

Stan alarmowy ogłoszony został na zaporze wodnej w małopolskiej Niedzicy: woda przelewa się tam już tzw. przelewem stokowym, czyli po prostu górą zapory.

Zapora w Niedzicy / Maciej Pałahicki / RMF FM

Jak jednak zaznacza Jerzy Stypuła z Zespołu Zbiorników Wodnych w Niedzicy, mimo wszystko udało się zatrzymać tą największą falę powodziową.

Te dopływy są w granicach 800-900 metrów sześciennych na sekundę. To wciąż jest przepływ znacznie mniejszy od tych największych obserwowanych, czyli powodzi stulecia z 1997 roku, która prowadziła dopływ do zbiornika w granicach 1400 metrów sześciennych w ciągu sekundy - ale ta ilość wody jest rzeczywiście duża. Na tyle duża, że poziom zbiornika wciąż idzie do góry: przekroczył już normalne poziomy piętrzenia o prawie 2,5 metra. Natomiast w tej chwili wypuszczana ilość wody to troszkę mniej niż 500 metrów sześciennych na sekundę (...) - dzięki temu tam poniżej katastrofy jeszcze nie ma - podkreśla Jerzy Stypuła.

Woda przelewa się górą zapory w Niedzicy. Ogłoszono stan alarmowy Maciej Pałahicki /RMF FM

Specjaliści rozważają teraz podniesienie specjalnych klap i jeszcze większe spiętrzenie wody na zaporze: chcą zmniejszyć odpływ, który mimo wszystko już w tej chwili dwukrotnie przekracza bezpieczny zrzut wody do Dunajca.

Bardzo niebezpiecznie w Tatrach!

Przed bardzo niebezpieczną sytuacją w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy: w ciągu ostatniej doby w Tatrach spadło nawet 200 litrów deszczu na metr kwadratowy! W Dolinie Pięciu Stawów Polskich było to 195,7 litra, czyli zaledwie o 12 litrów mniej niż w czasie rekordowych opadów w 1997 roku.

Efekt: wiele górskich potoków zamieniło się w rwące rzeki, miejscami woda wystąpiła z koryt. Podtopione zostały trasy wycieczek. Zamknięty jest zielony szlak Doliną Roztoki od Wodogrzmotów Mickiewicza w kierunku Pięciu Stawów: most w tym rejonie został zerwany, a schronisko odcięte. Odradzamy również wyjście do Pięciu Stawów od strony Hali Gąsienicowej. Zalany i częściowo zniszczony jest szlak przez Pańszczycę. Podtopiony jest szlak wokół Morskiego Oka: nie ma możliwości przejścia. W związku z tym nie da się przejść przez Rysy ze Słowacji. Z powodu zalania zamknięto wczoraj Jaskinię Mroźną. W Dolinie Kościeliskiej nie działa punkt poboru opłat, szlak jest podtopiony, podobnie jest w Dolinie Suchej Wody. Częściowo zniszczony jest także szlak w Dolinie Olczyskiej.

Przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach w Śląskiem

Bielsko-Biała, powiaty: bielski, żywiecki i cieszyński - to miejsca w Śląskiem, w których od wczoraj obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Stany ostrzegawcze na rzekach przekroczone są - jak donosi reporterka RMF FM Anna Kropaczek - w ośmiu miejscach: poziom ten przekroczyły m.in. Wisła w Skoczowie, Ustroniu i Wiśle, Olza w Cieszynie, Biała w Mikuszowicach czy Koszarawa w Pewli Małej na Żywiecczyźnie. W tym ostatnim miejscu sytuacja się poprawiła, bo jeszcze wieczorem woda przekraczała tam stan alarmowy.

W całym województwie śląskim strażacy interweniowali w związku z opadami 86 razy: najczęściej pompowali wodę z zalanych piwnic i dróg.

Prognozy najgorsze dla Małopolski

Według najświeższych danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które zebrał nasz dziennikarz Karol Pawłowicki, najgorsze są pogodowe prognozy dla Małopolski - tam wciąż ma dzisiaj intensywnie padać. Deszczowe chmury nadciągnęły także nad okolice Bielska-Białej i Cieszyna - tam opady są prognozowane do jutra. Sytuacja uspokaja się natomiast na północy kraju.