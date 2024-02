Szefowie Żandarmerii Wojskowej odwołani. Stanowiska stracili gen. Tomasz Połuch, komendant główny Żandarmerii Wojskowej, oraz gen. Robert Jędrychowski - poinformował Onet.

Gen. Tomasz Połuch / Przemysław Piątkowski / PAP

Funkcjonariuszy odwołał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gen. Tomasz Połuch został komendantem głównym ŻW w 2016 roku. Wcześniej od 24 grudnia 2015 r. był p.o. komendanta głównego ŻW.

Od 2014 r. Połuch był dowódcą Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie. To jednostka, której zadaniem jest walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a także ochrona kierownictwa MON oraz - podczas pobytu w obiektach wojskowych - prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu i członków delegacji zagranicznych.

Połuch służy w ŻW od 2004 r. Zajmował stanowiska służbowe w Komendzie Głównej ŻW, oddziale w Elblągu oraz oddziałach specjalnych w Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu (1996 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zanim trafił do żandarmerii, służył w 14 i 16 Brygadzie Zmechanizowanej oraz 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Nowi doradcy szefa MON

Jak poinformowało dziś Ministerstwo Obrony Narodowej, szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz powołał dziś doradców społecznych.

Doradcami ministra zostali: gen. w st. spoczynku dr Mieczysław Bieniek - społeczny doradca do spraw bezpieczeństwa; gen. bryg. rez. pilot Tomasz Drewniak - społeczny doradca do spraw lotnictwa; dr nauk medycznych Dariusz Sobieraj - społeczny doradca do spraw ochrony zdrowia i opieki socjalnej.