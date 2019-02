Czwartek 14 lutego to drugi dzień odbywającego się w Warszawie międzynarodowego spotkania ministrów poświęconego bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Organizacja tego wydarzenia wiąże się ze zmianami w ruchu i parkowaniu w stolicy. - Apelujemy o wyrozumiałość. Możemy spotkać się z utrudnieniami na drodze, zwłaszcza w okolicy Stadionu Narodowego, gdzie będzie obowiązywał zakaz parkowania pojazdów - powiedział rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka zaznaczył, że z powodu przejazdu delegacji ulice będą wyłączane czasowo, ale ze względu na bezpieczeństwo policja nie podaje informacji, kiedy ani którędy taki przejazd się odbędzie.

W czwartek największych utrudnień możemy spodziewać się w rejonie stadionu Narodowego i w centrum. W związku z eskortami czasowo może być wstrzymywany ruch zwłaszcza w obrębie skrzyżowań, co może powodować chwilowe utrudnienia. My staramy się, aby to trwało jak najkrócej, aby zaraz po przejechaniu kolumny z eskortowanymi pojazdami, ruch przywracać normalnie - poinformował Ciarka.

Dodał też, że nadzorem objęte są trasy przejazdów kolumn specjalnych oraz miejsca pobytu gości. Działa specjalny policyjny sztab, który ściśle współpracuje m.in. z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, ABW i przedstawicielami miasta. Wzmożonym nadzorem objęte jest warszawskie Lotnisko Chopina, gdzie lądują delegacje państwowe. W ciągłej gotowości pozostają też policyjni antyterroryści, którzy dbają o bezpieczeństwo, również pod względem zabezpieczenia pirotechnicznego. Zabezpieczenie tej konferencji to ogromne wyzwanie logistyczne. Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnych incydentów, skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno zaproszonym gościom jak i mieszkańcom Warszawy - stwierdził Ciarka.

Oprócz kierowców problemy z poruszaniem się po stolicy będą mieć pasażerowie komunikacji miejskiej. ZTM podkreśla, że autobusy i tramwaje mogą zostać skierowane na trasy objazdowe. Możliwe są też krótkotrwałe wstrzymania w ruchu tramwajowym. Ponadto zostało zawieszone funkcjonowanie przystanku Dworzec Centralny O1. Zamiast niego uruchomiony został zastępczy przystanek zlokalizowany około 170 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Emilii Plater.

W okolicach, gdzie ta konferencja się odbywa zostały zawieszone przystanki Hotel Bristol, Spacerowa i plac Trzech Krzyży. Zmianie uległa też trasa linii 518. Jeździ ona według specjalnego rozkładu jazdy. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.ztm.waw.pl - powiedział Michał Grobelny z biura prasowego ZTM.

Oprócz czasowych wyłączeń ulic z ruchu, kierowcy mogą mieć też kłopot z parkowaniem w centrum stolicy. Od poniedziałku od godz. 20 do piątku do godz. 8 nie można parkować na ulicach: E. Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do Nowogrodzkiej, Nowogrodzkiej na odcinku od E. Plater do Chałubińskiego (po stronie hotelu; wraz z parkingiem przed hotelem).

Do piątku do godz. 8, wyłączone z parkowania będą ulice: Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej, Spacerowa na odcinku od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (tylko po stronie hotelu), Prusa (po stronie hotelu), Konopnickiej na odcinku od Prusa do parkingu (po stronie hotelu), jezdnia prowadząca z Wiejskiej na pl. Trzech Krzyży, E. Plater na odcinku od Śliskiej do Siennej, Śliska, Sienna na odcinku od Sosnowej do E. Plater, Sosnowa na odcinku od Śliskiej do Siennej, Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej, Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem przed hotelem), Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem), pl. Piłsudskiego na odcinku od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ossolińskich, Ossolińskich, Królewska na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z parkingiem przed hotelem).

W dniach spotkania wojewoda mazowiecki wprowadził na części stołecznych dzielnic zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Nie wolno będzie przewozić materiałów wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie, na obszarze ograniczonym ulicami: Raszyńska, Towarowa, Okopowa (od ul. Towarowej do ul. Stawki), Stawki, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie (od Sanguszki do Wybrzeża Kościuszkowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec, Czerniakowska (od Solec do Gagarina), Gagarina, Spacerowa, Goworka, Puławska (od Goworka do Waryńskiego), ul. Waryńskiego (od Puławskiej do al. Armii Ludowej), al. Armii Ludowej (od Waryńskiego do Wawelskiej) i Wawelska (od al. Armii Ludowej do Raszyńskiej).

Zakaz obowiązywać będzie również na Pradze Południe, na obszarze ograniczonym ulicami: Wał Miedzeszyński (od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego), Wybrzeże Szczecińskie (od Mostu Poniatowskiego do ul. Zamoście), Zamoście, Sokola (od Zamoście do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Sokolej do Targowej), Targowa (od Zamoyskiego do al. Zielenieckiej), al. Zieleniecka (od Targowej do Ronda Waszyngtona), Rondo Waszyngtona, Francuska (od Ronda Waszyngtona do Zwycięzców), Zwycięzców (od ul. Francuskiej do Wału Miedzeszyńskiego).