To nie była zwyczajna internetowa część Porannej rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek pytał swojego gościa o realizację rządowego programu "Za życiem". Poseł Tadeusz Cymański nie był w stanie przypomnieć sobie nazwisk ministrów, z którymi miał się spotkać, więc wymyślał nowe.

Poseł Tadeusz Cymański przed miesiącem zobowiązał się na naszej antenie do spotkania z minister rodziny Marleną Maląg. Do spełnienia obietnicy doszło, jednak zaskakujące było co innego. Podczas rozmowy poseł Solidarnej Polski nie był w stanie przypomnieć sobie, jak ma na imię członkini rządu.

​Kłopoty posła Cymańskiego: Najpierw zapomina imienia minister, chwilę potem... wymyśla wiceministra rodziny RMF FM

Chwilę po tym Cymański zaczął mówić o deklaracjach dotyczących programu "Za życiem", które składać ma wiceminister rodziny Paweł Dudek. Poseł powtórzył to nazwisko kilka razy. W zarządzie resortu nie ma takiej osoby.

Dopiero po kilku minutach rozmowy parlamentarzysta przyznał, że chodziło o Pawła Wdówika, wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.