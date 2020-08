Klacz Perfinka wyhodowana w stadninie koni w Białce została sprzedana za 1 mln 250 tys. euro podczas aukcji koni arabskich czystej krwi "Pride of Poland" w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Wylicytował ją nabywca z Arabii Saudyjskiej.

Klacz Perfinka / Wojtek Jargiło / PAP

Siwa 9-letnia klacz Perfinka w ubiegłym roku wygrała w swojej klasie wszystkie czempionaty w USA. Nie było jej podczas aukcji w Janowie Podlaskim. Klacz jest obecnie w USA w dzierżawie, która kończy się 31 sierpnia.



To prawdopodobnie najwyższa cena za konia wylicytowana podczas trwającej w Janowie Podlaskim aukcji "Pride of Poland". Łącznie na aukcję wystawionych zostało 22 araby ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz z hodowli prywatnej. Jeden koń został wycofany.



W ubiegłym roku na aukcji "Pride of Poland" wylicytowano 14 koni za łączną kwotę 1 mln 396 tys. euro. Najwyższą cenę - 400 tys. euro - osiągnęła pięcioletnia, siwa klacz Galerida wyhodowana w Michałowie. Sześć koni nie osiągnęło wtedy na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostało sprzedanych.



Rekordowa jak dotychczas kwota na aukcji "Pride of Poland" padła w 2015 r. Wówczas za 1,4 mln euro została sprzedana 10-letnia siwa klacz Pepita, wyhodowana w stadninie janowskiej.