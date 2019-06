Kilkanaście godzin trwało przesłuchanie 40-letniego Gruzina Mamuki K., któremu Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie postawiła zarzut brutalnego zabójstwa mieszkanki Łodzi Pauliny D. Grozi mu dożywocie.

Gruzin Mamuka K. jest podejrzany o brutalne zamordowanie 28-letniej kobiety w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania nie chciał ujawnić szczegółów. Jak powiedział "podejrzany potwierdził fakt zabicia kobiety. 40-latek utrzymuje, że "nie chciał tego zrobić". Kobieta miała rany kłute okolic szyi, została też pobita.



Według Krzysztofa Kopani - Gruzin - złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Obejmują okres od kiedy podejrzany zauważył rano 20 października ub. roku na ul. Piotrkowskiej swoją przyszłą ofiarę, przez sam moment popełnienia zbrodni, ukrycia zwłok i ucieczkę na Ukrainę - powiedział. W znacznej części wyjaśnienia podejrzanego są zgodne ustaleniami śledczych. Są jednak i pewne nieścisłości, które wymagają weryfikacji - podkreślił rzecznik. Dlatego też, na obecnym etapie nie mogę ujawnić bliższych szczegółów - dodał.



Dziś prokuratura zaplanowała skierowanie do sądu wniosku o dalsze aresztowanie mężczyzny.



Kilkanaście godzin przesłuchania

Przesłuchanie Mamuki K. rozpoczęło się w czwartek przed południem. Obecny był tłumacz języka gruzińskiego oraz pełnomocnik rodziny ofiary.



Było to pierwsze przesłuchanie mężczyzny przez polskiego prokuratora. Wcześniej nie było to możliwe. Po zabójstwie, po ukryciu ciała, Gruzin uciekł z Polski.



Usłyszał zarzut brutalnego zabójstwa Pauliny D. Do morderstwa doszło 20 października ubiegłego roku.







Zaginiona kobieta

Zaginięcie 28-letniej Pauliny D. zgłoszono w sobotę 20 października. Kobieta wyszła z domu poprzedniego dnia, żeby wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny - co zapisały kamery monitoringu - na jednej z łódzkich ulic.



Według ustaleń śledczych, 28-latka została zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Ciało zostało owinięte w folię i schowane do torby. Potem zwłoki zostały przewiezione do lasku w okolicach Stawów Jana. Zostały odnalezione po sześciu dniach.



Sekcja zwłok kobiety wykazała, że przyczyną śmierci były rany kłute szyi. Stwierdzono też obrażenia wskazujące na pobicie.



Mamuka K. - jako podejrzewany o dokonanie zabójstwa - był od października ubiegłego roku poszukiwany międzynarodowym listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Polesie. Zatrzymano go na początku listopada w Kijowie.