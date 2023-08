„Podpisano już umowy na dostawę 290 064 laptopy” – poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W pierwszej połowie września pierwsze laptopy od państwa mogą trafić do szkół i potem do czwartoklasistów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

290 064 laptopy to trzy czwarte wszystkich komputerów potrzebnych w tym roku.

Minister Cieszyński poinformował, że planowane rozstrzygnięcie wszystkich przetargów ma odbyć się do pierwszej połowy września.

Odnosząc się do kolejnych działań, zapowiedział, że uczniowie będą również mieli dostęp do kompleksowego, bezpłatnego programu materiałów edukacyjnych.

Oprócz tego zrealizujemy program podłączenia do szybkiego internetu 100 tys. sal lekcyjnych w całej Polsce - dodał.

Nauczyciele dostaną bony

Minister przekazał, że w październiku wystartuje również program "Laptop dla nauczyciela". To jest program, w którym oddajemy swobodę, wolność wyboru właśnie nauczycielom. Każdy z nich otrzyma bon na 2,5 tys. zł do wykorzystania na zakup sprzętu - wyjaśnił.

Zgodnie z uchwaloną w maju przez Sejm ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Będą one kupowane centralnie, następnie trafią do organów prowadzących szkoły, a potem do uczniów. Laptop będzie własnością rodziców ucznia. W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.