​"Polska i Łotwa są sygnatariuszami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, więc są one zobowiązane do wdrożenia środków wskazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka" - poinformowało biuro prasowe Komisji Europejskiej w oświadczeniu przesłanym naszej dziennikarce w Brukseli. Chodzi o środki tymczasowe, które wydał we środę Trybunał Praw Człowieka, nakazując Polsce i Łotwie zapewnienie migrantom koczującym na granicy z Białorusią wody, żywności, ubrań, opieki medycznej i, jeśli to możliwe, tymczasowego schronienia.

