​Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński wystąpił o odtajnienie materiałów ze śledztwa w sprawie majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich - chodzi o willę w Kazimierzu Dolnym, która miała do nich należeć. Ta decyzja jest reakcją na twierdzenia byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka, który przekonywał, że fałszował dowody w śledztwie na polecenie ówczesnego szefostwa Biura.

Mariusz Kamiński / Mariusz Kamiński / PAP

Zanim Zbigniew Ziobro rozpozna wniosek o odtajnienie akt, musi jeszcze otrzymać szczegółowy wniosek dotyczący konkretnych materiałów. Ten dokument dopiero przygotowuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. To oznacza, że jeżeli zapadnie decyzja o upublicznieniu akt śledztwa, będzie to tylko wskazany przez CBA wyimek.

Możliwość przekazania dziennikarzom materiałów z postępowania daje znowelizowana cztery lata temu ustawa o prokuraturze, która to umożliwiła, jeśli wymaga tego ważny interes publiczny.

Śledztwo wciąż jest prowadzone - zajmuje się nim Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Jest śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez agenta Tomka

Pod koniec stycznia informowaliśmy, że jest śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez agenta Tomka. Wszczęła je Prokuratura Regionalna w Katowicach, która wyłączyła materiały z postępowania dotyczącego rzekomej willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Jak dowiedział się reporter RMF FM, we wszczętym śledztwie analizie mają zostać poddane wszystkie dowody, a w szczególności te, które zostały wytworzone na podstawie zeznań, notatek Tomasza Kaczmarka.



Prokuratura Regionalna w Katowicach wyłączyła materiał dowodowy i wszczęła postępowanie dotyczące składania przez świadka Tomasza Kaczmarka od lipca 2009 roku do 12 grudnia 2019 roku fałszywych zeznań w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach podał, że wyłączone dowody - w tym również wielokrotne zeznania składane przez świadka Tomasza Kaczmarka - zostaną poddane wnikliwej analizie, w zestawieniu z pozostałym materiałem dowodowym. W zależności od ustaleń zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe.



Agent Tomek w "Superwizjerze"

W reportażu "Superwizjera" przedstawiono wypowiedzi Tomasza Kaczmarka (znanego jako "agent Tomek"), które miały pochodzić z konfrontacji z jednym ze świadków z połowy grudnia 2019 r. w siedzibie CBA. Mówił on m.in. o tym, że dowody zebrane w operacji dotyczącej willi w Kazimierzu Dolnym, która miała rzekomo należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, są wynikiem "rozkazów i poleceń od Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".



"Miałem wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ja osobiście nigdy takiego przeświadczenia nie powziąłem, a moje notatki i złożone zeznania są efektem nacisków ze strony moich byłych przełożonych" - mówił były agent CBA.



W sprawie majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich toczy się śledztwo w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Postępowanie jest prowadzone "w sprawie". Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.