Pendolino wyjechało z tunelu cyfrowego wykluczenia. Na pokładzie nowoczesnego pociągu PKP jest już internet. Na razie Wi-Fi jest tylko w jednym składzie, który testowo przejechał z Warszawy Wschodniej do Ciechanowa.

Do czerwca 2019 r. wi-fi ma być już w połowie składów, a do listopada we wszystkich / Leszek Szymański / PAP

To ten dzień, który wielokrotnie stawialiśmy jako termin graniczny na dostarczenie usługi, która dzisiaj jest podstawą funkcjonowania wielu osób, które podróżują pociągami Pendolino. Wi-Fi jest potrzebne, aby mogli normalnie w czasie podróży pracować - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do czerwca Wi-Fi ma być już w połowie składów, a do listopada przyszłego roku - we wszystkich. Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, przewoźnik taki harmonogram tłumaczy tym, że montaż urządzeń nie może zakłócić rozkładu jazdy. Nie można wyłączyć składów pendolino z bieżącego użytkowania.



Za internet w pendolino PKP IC zapłaci prawie 32 miliony złotych. To oznacza, że Wi-Fi w jednym pociągu to koszt ponad 1,5 miliona złotych.

