Prawie trzy promile alkoholu w organizmie miał prowadzący samochód policjant z komendy w Rybniku. Został zatrzymany na jednej z ulic w Jastrzębiu-Zdroju. Ujęli go inni kierowcy, kiedy jechał drogą pod prąd.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

44-letni funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych, wkrótce zostanie wydalony ze służby - podała rybnicka policja.

"Wczoraj późnym wieczorem dyżurny jastrzębskiej komendy został powiadomiony o zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego w Jastrzębiu-Zdroju na al. Piłsudskiego. Kierowca opla jechał pod prąd ul. Pszczyńską w kierunku Wodzisławia Śląskiego. Tą sytuacją zaniepokoili się inni kierowcy, zatrzymali pojazd i odebrali kluczyki kierującemu" - podała komenda policji w Rybniku.



Na miejsce przyjechali policjanci z drogówki. Okazało się, że pijany kierowca jest funkcjonariuszem rybnickiej komendy.

"Komendant miejski policji natychmiast zawiesił zatrzymanego policjanta w czynnościach służbowych oraz wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne i postępowanie administracyjne zmierzające do zwolnienia go ze służby" - podała rybnicka komenda.



Zatrzymany funkcjonariusz to policjant Wydziału Prewencji rybnickiej komendy, z 22-letnim stażem służby.