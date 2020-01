Jak informuje IMGW, Europa Północna i Wyspy Brytyjskie będą w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy wyż z centrami nad Bałkanami i Hiszpanią. Obszar całego kraju obejmie słaby wyż znad Bałkanów. Z zachodu napływać będzie dość ciepłe, suche powietrze polarne morskie, jedynie początkowo południowy wschód kraju pozostanie w zasięgu masy chłodniejszej, polarnej.

Prognoza pogody na czwartek

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.



W czwartek na terenie kraju zachmurzenie umiarkowane lub małe, tylko lokalnie, w zasięgu mgieł i po mgle - duże. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu, około 4 st. w centrum, do 7 st. na nizinach Dolnego Śląska i 8 st. lokalnie w kotlinach sudeckich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, wschodzie i w górach porywisty, na wschodzie zachodni, na zachodzie południowo-zachodni i południowy. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, tylko miejscami w rejonie Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz zachodniego Pomorza możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od -7 st. na Podhalu do 2 st. nad morzem, lokalnie w kotlinach karpackich spadki temperatury do -10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów porywisty, południowo-zachodni. W rejonie Bieszczadów możliwe porywy wiatru do 55 km/h.



