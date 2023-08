Poprawa warunków pracy kierowców ciężarówek - tego dotyczy ogólnopolskie badanie ankietowe, które prowadzą organizacje zrzeszające firmy transportowe. Jest to reakcja na dane przewoźników, które wskazują, że w Polsce brakuje około 130 tysięcy kierowców. Jednym z powodów jest wyjazd z naszego kraju wielu młodych mężczyzn z Ukrainy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pytania w ankiecie dotyczą tego, co kierowcy myślą o miejscach załadunku i rozładunku ciężarówek. Jak długo muszą tam czekać? Czy są tam prysznic i toaleta? Jaka jest atmosfera? Prezes Związku Transport i logistyka Polska Maciej Wroński tłumaczy, że chodzi o pozyskanie nowych kierowców oraz zatrzymanie tych, którzy już pracują.

To nie jest już tylko kwestia wynagrodzenia, częstszego odpoczynku i powrotów, tylko otwarcia na problemy pracownika, większej empatii. Bo jeżeli tego pracownika utracimy to on znajdzie pracę następnego dnia w innej firmie transportowej, tymczasem firmom znalezienie nowego pracownika zajmuje średnio kilkanaście tygodni, a czasami nigdy go nie znajdują - opisuje.

Braki kierowców są obecnie tak duże, że firmy działające w branży transportowej coraz częściej zatrudniają w Polsce kierowców z Azji, między innymi z takich krajów jak Indie, Nepal czy Bangladesz.

Związek Transport i Logistyka polska przypomina, że według badań przeprowadzonych na potrzeby raportu "Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie". Który powstał we współpracy Fundacji Truckers z Transport i Logistyka Polska problematycznymi obszarami w tym miejscach są: czas i jakość obsługi kierowców, dostępność miejsc parkingowych, a także - sanitariatów.

Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania legislacyjne w kwestii warunków pracy w bazach logistycznych nie powstaną z dnia na dzień - mówi Dagmara Trusewicz, jedna z organizatorek badania. Oddając głos kierowcom, chcemy przedstawić opinii publicznej zróżnicowane standardy obsługi w poszczególnych miejscach załadunku, w transparentny sposób pokazać, co i gdzie wymaga poprawy. Przez projekt Truckers Friendly Place chcemy skierować działania CSR-owe branży w stronę poprawy warunków pracy w zawodzie kierowcy - opisuje.