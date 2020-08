Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla dwunastu województw. Temperatura w wielu miejscach ma przekroczyć 30 st. C. Jak podaje IMGW, Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Łotwy. Z południowego wschodu napływa ciepłe powietrze pochodzenia polarnego.

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla województw: zachodniopomorskiego (z wyjątkiem północnych powiatów), lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego ( z wyjątkiem południowych powiatów), opolskiego, śląskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), małopolskiego (z wyjątkiem południowych powiatów), łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.





IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed upałami / imgw.pl / Internet

Synoptycy przewidują, że w czasie upałów termometry w dzień mogą na tych terenach wskazać ponad 30 stopni C - na zachodzie Polski miejscami nawet 33 st. C., a w nocy do 20 stopni C.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.



RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

W piątek możliwe miejscowe burze



W piątek zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do dużego i w pasie od Pomorza, przez Wielkopolskę i Łódzkie, aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie, miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, możliwy grad. Przelotne opady deszczu możliwe są także w Sudetach. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 27 st.C do 31 st.C, nieco chłodniej, od 24 st.C do 26 st.C, będzie nad morzem, na Suwalszczyźnie oraz w obszarach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.





Prognoza pogody na piątek / INTERIA.PL



W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie miejscami duże. Od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę i Łódzkie po Lubelszczyznę, w pierwszej połowie nocy wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura minimalna od 14 st.C, 15 st.C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 16 st.C, 20 st.C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

W sobotę jeszcze cieplej!

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże. Od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę po Łódzkie i Śląsk wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze oraz grad. Przelotne opady deszczu możliwe są także na południowym wschodzie oraz krańcach północno-wschodnich kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24 st.C, 26 st.C miejscami nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat, 27 st.C, 30 st.C na przeważającym obszarze, do 32 st.C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.



Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL