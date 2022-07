Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które mogą dziś wystąpić w północnej części Polski. Wydał również ostrzeżenie przed upałem dla części Podkarpacia.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem / Shutterstock

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem obejmuje część powiatów województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązuje do godz. 20. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami spodziewany jest grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem obejmuje kilka powiatów na Podkarpaciu - m.in. przemyski, rzeszowski, łańcucki, jarosławski i krośnieński. Obowiązuje do wtorku do godz. 18. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 stopni. Temperatura minimalna prognozowana w nocy to od 15 do 17 stopni.

Jak przekazał Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, dziś od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny, za którym do kraju napłynie nieco chłodniejsze powietrze.

W poniedziałek najlepsza pogoda będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze większe zachmurzenie i tam też możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Zagrzmieć może głównie na obszarze od wschodniej części Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i województwo opolskie. W czasie burz możliwe opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy i grad. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 21-24 stopni Celsjusza nad morzem do około 30 stopni na południowym wschodzie. Wiatr generalnie będzie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz może osiągać w porywach do 80-85 km/h - powiedział Walczak.

