"Obiecuję, że zrobimy wszystko, aby do 2030 roku zniknęły wszystkie domy dziecka" - mówił na kongresie w Warszawie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Polska powinna i może być krajem bez domów dziecka" - dodał. Wśród ogłoszonych zapowiedzi pojawiło się też m.in. przywrócenie praworządności, likwidacja Funduszu Kościelnego i głosowanie w wyborach od 16. roku życia.

Na kongresie w Warszawie lider Polski 2050 podkreślił, że "nie wystarczy odsunąć PiS od władzy". Następnego dnia od 7 rano trzeba zacząć leczyć Polskę - dodał. Dzisiaj można o Polsce powiedzieć wiele, ale nie, że jest zielona czy demokratyczna - powiedział.



Jesteśmy najlepiej merytorycznie przygotowaną do rządzenia partią w dziejach Polski - przekonywał Hołownia. Gdybym miał skrócić ten nasz wielki program do dwóch słów, to one znowu byłyby bardzo proste - zielona demokracja. My w Polsce 2050, jak nas pytają kim jesteśmy, jesteśmy właśnie tym - zielonymi demokratami, których tak bardzo potrzeba na polskiej scenie politycznej - podkreślił.

Szymon Hołownia / Piotr Nowak / PAP

W dalszej części polityk przedstawiał główne założenia programowe Polski 2050. Obiecuję, że zrobimy wszyscy, aby w Polsce do 2030 r. zniknęły domy dziecka. Polska powinna i może być krajem bez domów dziecka. Przygotowaliśmy plan. Program jest gotowy. Zmienimy system pomocy dzieciom bez mamy i taty tak, żeby każde dziecko znalazło swój dom i swoją rodzinę, a specjaliści, którzy dziś opiekują się dziećmi w domach dziecka, wspierali zastępczych rodziców - obiecywał Hołownia.

Zacząłem od tej obietnicy, bo chcę pokazać pewną logikę - zero domów dziecka do 2030 r. to nie jest postulat ani prawicowy, ani lewicowy, ani liberalny. To jest postulat zdroworozsądkowy. To jest postulat tak po ludzku dobry. Tak po prostu powinno być - przekonywał lider Polski 2050. Wierzę w to, że pod tą zmianą podpiszą się wszystkie siły polityczne w Polsce - od lewicy, po prawicę. Myśląc o Polsce po rządach PiS chcemy wprowadzić wiele takich właśnie większych i mniejszych zmian, które nie mają koloru ideologicznego albo partyjnego. Mają za to moc zmiany, realnej zmiany Polski na lepsze - zapowiedział.

Przywrócimy w Polsce praworządność - mówił Hołownia. Wypracowaliśmy dwa możliwe kierunki uzdrawiania tej patologii, którą mamy obecnie. Po pierwsze - zlikwidować całkowicie Trybunał Konstytucyjny i dać zwykłym sędziom sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, możliwość odwoływania się wprost do konstytucji - powiedział. Mamy też jednak opracowaną, gdyby ta okazała się bardziej realna, inną drogę - reformę sposobu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm i inne organy, tak by przywrócić rzeczywistą, a nie fikcyjną kontrolę konstytucyjności obowiązującego w Polsce prawa - dodał.



"Zlikwidujemy Fundusz Kościelny"

Uczestnicy kongresu Polski 2050 / Piotr Nowak / PAP

Osobną część wystąpienia lider Polski 2050 poświęcił sprawom dotyczącym wiary i Kościoła. Po pierwsze zlikwidujemy Fundusz Kościelny - zapowiedział. Zastąpimy go dobrowolnym odpisem podatkowym - tłumaczył. Po drugie: powołamy przy premierze specjalnego ministra, który dopilnuje prawdziwego rozdziału państwa i Kościoła, strażnika normalności w tej kwestii - zaznaczył Hołownia.



Po trzecie: w ciągu pierwszych 100 dni po objęciu władzy powstanie specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej do prowadzenia i nadzorów śledztw ws. przypadków pedofilii wśród duchownych - wyliczał lider Polski 2050. Po czwarte: pozwolimy wspólnotom szkolnym - rodzicom, uczniom i nauczycielom - decydować o formie i liczbie godzin religii w swojej szkole - kontynuował.

Wśród innych postulatów Hołownia wymienił walkę z nepotyzmem w spółkach Skarbu Państwa. Wprowadzimy zakaz pracy w spółkach Skarbu Państwa dla posłów, senatorów, ministrów, wiceministrów oraz ich dzieci, małżonków, rodziców i innych osób bliskich - zapowiedział. Zakaz ten będzie trwał podczas ich pracy w rządzie i Sejmie, ale będzie też trwać rok po oddaniu przez nich mandatu lub urzędu - dodał.



"Umożliwimy głosowanie od 16. roku życia"

Aby wybory były naprawdę powszechne, po odsunięciu PiS od władzy, umożliwimy głosowanie osobom od 16. roku życia - zapowiedział Hołownia na kongresie. Początkowo umożliwimy młodym głosowanie w wyborach samorządowych, a gdy uda się zmienić konstytucję, to również w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach prezydenckich - tłumaczył.

Kolejnym obszarem, o którym mówił lider Polski 2050 był transport. Podkreślił, że jego ruch stawia na kolej - ekologiczny i szybki transport. Naszym ambitnym planem jest to, aby pociągi dojeżdżały do wszystkich miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Zrobimy wszystko, aby to się udało w ciągu następnej dekady - oświadczył.

Hołownia poinformował, że program zdrowotny Polski 2050 zakłada m.in., iż każdy pacjent będzie miał osobistego lekarza, który będzie kierował na bezpłatny generalny bilans zdrowia. Lekarz osobisty ma być dostępny nie tylko w gabinecie, ale przez aplikację lub telefon. Polska 2050 proponuje też zwrot kosztów wizyty u lekarza prywatnego, jeśli nie uda się szybko złożyć wizyty o lekarza publicznego.

Gościem specjalnym okazała się aplikacja Jaśmina

Pod koniec swojego przemówienia programowego Hołownia przedstawił zapowiadanego "gościa specjalnego". Przyznał, że nikt nie zgadł, kto tym gościem będzie. Nasz gość sprawi, że wasz głos będzie się liczył - zawrócił się do członków Polski 2050 i przedstawił "Jaśminę" - "pierwszą polityczną przyjaciółkę", pierwszą aplikację polityczną w Polsce, która umożliwi wpływ na najważniejsze decyzje, a także będzie informować o wydarzeniach politycznych w okolicy.

To jest naprawdę przełom w polskiej polityce - przekonywał. Chodzi o to, żebyśmy korzystając z tego, że jesteśmy cyfrowym społeczeństwem mogli budować jak najbardziej demokratyczną i rozmawiającą ze sobą Rzeczpospolitą - dodał. Czekali, pytali, kto wjedzie na białym koniu, a myśmy każdemu z was dali białego konia, na którym może wjechać na scenę i zmieniać politykę - podkreślał Hołownia.

Pierwszym sprawdzianem dla aplikacji ma być głosowanie wszystkich członków Polski 2050, które ma trwać do niedzieli do godz. 18, dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Wszyscy członkowie Polski 2050 za pomocą "Jaśminy" zdecydują, czy ustawę o zakazie handlu w niedzielę powinno się zaostrzyć czy zliberalizować. To, co zdecydują członkinie i członkowie, będzie częścią oficjalnego programu Polski 2050 - zapowiedział Hołownia.