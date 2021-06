We wrześniu przedstawimy kompletny plan dla Polski, z którym pójdziemy do wyborów - zapowiedział w sobotę lider Polski 2050 Szymon Hołownia na zlocie ruchu w Warszawie, który rozpoczyna letnią kampanię "Poznajmy się".

Szymon Hołownia / Tomasz Gzell / PAP

Hołownia podczas zlotu w Warszawie zapowiedział, że on i przedstawiciele jego ugrupowania, parlamentarzyści oraz eksperci, w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni odwiedzą 380 powiatów. Będziemy wszędzie, gdzie wy jesteście, żeby was poznać i żeby was usłyszeć, żebyście powiedzieli nam, jakiej wy Polski dzisiaj chcecie - mówił.

Wierzę, że to będzie wspaniała podróż. Podsumujemy ją 3 i 4 września na zlocie ogólnokrajowym naszego ruchu, na którym przedstawimy wam kompletny plan dla Polski - ten z którym pójdziemy do wyborów, ten, który dotknie każdej sfery naszego życia, i który będzie aktualny nie tylko w tym wymiarze centralnym czy ogólnopolskim, ale dzięki tej naszej podróży i dzięki tym naszym ekspertom, którzy pracują dzisiaj w regionach, pozwoli wypracować program dla każdego z regionów - taki, który rzeczywiście sprawi, że te regiony dzisiaj będą rosły, a nie kurczyły się spętane jakąś ideologiczną, centralną, ogólnopolską wojną - zapowiedział lider Polski 2050.

Hołownia poinformował, że w trasie z politykami Polski 2050 będzie podróżowała skrzynka, gdzie będzie można wrzucać postulaty do ugrupowania, a ci, którzy nie będą mogli być osobiście na spotkaniach - będą mogli skorzystać ze strony internetowej, która zostanie uruchomiona 25 czerwca, a gdzie będzie można napisać, co jest najważniejsze do zrobienia w danym regionie.