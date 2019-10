Trzech miesięcy aresztu domaga się prokuratura dla młodego mężczyzny, który groził wysadzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości. Dominik D. napisał maila z taką groźbą. Usłyszał już zarzuty.

20-latek wysyłał groźby do ministerstwa / Policja

Mężczyźnie postawiono zarzuty wywołania fałszywego alarmu, który spowodował interwencję służb państwowych, a także o tworzenie fałszywych dowodów. 20-latek próbował ukryć, że to on stoi za alarmem i włamał się na konto innej osoby, z którego wysłał informacje o bombie. Śledczy potraktowali to jako próbę skierowania postępowania przeciwko innej osobie.



Wniosek o areszt uzasadniany jest przez prokuraturę wysoką karą grożącą podejrzanemu (8 lat więzienia), a także wysoką szkodliwością społeczną jego czynu.



20-letni Donimik D. przyznał się do stawianych mu zarzutów.