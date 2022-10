Po pandemii i długim okresie nauki zdalnej Uzdrowisko Goczałkowice –Zdrój zajmie się kręgosłupami dzieci i młodzieży z Siemianowic Śląskich. Gmina i sanatorium dziecięce rozpoczynają pilotażowy program. Dzięki podpisanej dziś umowie uczniowie siemianowickich podstawówek, jako pierwsi w regionie, będą korzystać ze skróconej do minimum ścieżki formalności, niezbędnych do rozpoczęcia leczenia wad postawy.

Umowa pilotażowa między siemianowickim samorządem a goczałkowickim uzdrowiskiem / Urząd Miasta Siemianowice Śląskie / Materiały prasowe

Uzdrowisko jest w stanie przyjąć około 100 dzieci miesięcznie na turnus rehabilitacyjny. Podczas turnusu dziecko ma 84 zabiegi. Koszt komercyjny takich zabiegów to ok. 6 tys. zł. Wiemy, że wielu rodziców nie byłoby stać na taką rehabilitację. Tutaj jest to finansowane z NFZ - mówi prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech. Aby skorzystać z rehabilitacji, dziecko musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego czyli pediatry albo od specjalisty. Może też mieć skierowanie do poradni rehabilitacyjnej. Taka poradnia działa w goczałkowickim ośrodku.

Urząd miasta w Siemianowicach Śląskich zorganizował spotkanie dla przedstawicieli szkół, by przekazać im informację o możliwościach, jakie oferuje dzieciom uzdrowisko.

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny zajmuje się leczeniem dzieci w wieku od 3 do 18 lat na dwóch specjalistycznych oddziałach: uzdrowiskowym (pobyt trwa 27 dni i obejmuje minimum 3 zabiegi dziennie) oraz rehabilitacyjnym (pobyt trwa maksimum 42 dni i obejmuje minimum 5 zabiegów dziennie). Podczas pobytu dziecko, oprócz zabiegów, ma zajęcia szkolne i rekreacyjne.

Kierowniczka szpitala dr Anna Klepek podkreśla, że po pandemii i wielu miesiącach nauki zdalnej kondycja zdrowotna dzieci i młodzieży znacznie się pogorszyła.

Największy problem to wady postawy - skrzywienia kręgosłupa, skoliozy, a także schorzenia ortopedyczne. Po czasie pandemii jest znaczne pogorszenie sytuacji. Przede wszystkim dzieci się nie ruszają, a wiadomo, ze ruch, nawet spontaniczny, to nasz sprzymierzeniec. Dzieci siedzą, są wiecznie zmęczone, niedotlenione. Kładą się spać zmęczone i wstają zmęczone, bo w ciągu dnia szkoła, aktywność na mediach społecznościowych, niejednokrotnie do nocy. Chodzi o to, by zwiększyć aktywność dzieci, zwiększyć ich świadomość, pokazać im, że można inaczej - mówi dr Klepek.

W ramach rehabilitacji w uzdrowisku odbywają się zabiegi m.inn. z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii, balneologii.