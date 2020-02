Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w sprawie plastycznej masy do palenia, tzw. sztucznego haszyszu. GIS alarmuje, że narkotyk, nazywany popularnie hasanem, może powodować zatrucie, a nawet śmierć.

Dilerzy sprzedają hasana w woreczkach strunowych, bez etykiety / GIS / Materiały prasowe

Sanepid podał, że w ostatnim czasie, głównie w woj. łódzkim, pojawił się narkotyk dostępny w postaci plastycznej masy do palenia, tzw. sztuczny haszysz, w kolorze czarnym, brunatnym lub żółtym. Dilerzy sprzedają go w woreczkach strunowych, bez etykiety.

Hasan, bo tak jest nazywany przez użytkowników, działając silnie na ośrodkowy układ nerwowy, może powodować zatrucie, a nawet śmierć.



Z informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w zabezpieczanych produktach zidentyfikowano syntetyczny kannabinoid o nazwie 4F-MDMB-BINACA, który już w małym stężeniu działa na receptory kannabinoidowe silniej od Δ9-THC - składnika marihuany.



Narkotyk powoduje halucynacje, pobudzenie, agresję, lęk, letarg, psychozy, problemy gastryczne oraz przyspieszenie akcji serca i ostrą niewydolność nerek. Jego stosowanie prowadzi do uzależnienia lub do chorób psychicznych.



GIS informuje, że w razie zauważenia osoby, którą podejrzewamy o spożycie tego narkotyku, należy wezwać pogotowie i w miarę potrzeby i możliwości przystąpić do pierwszej pomocy przedmedycznej.