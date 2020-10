Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w nocy z wtorku na środę na terenie województwa lubelskiego oraz w południowo-zachodniej części Mazowsza.

Gęste mgły wystąpią już ok. godz. 23 / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 23 we wtorek do godz. 9 w środę. Na tych terenach widoczność może zostać ograniczona do 100 m.



Według IMWG, prawdopodobieństwo wystąpienia gęstych mgieł na tym obszarze wynosi 80%.



Obszary objęte ostrzeżeniem / meteo.imgw.pl / RMF FM

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.