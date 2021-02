Kilkadziesiąt milionów podrobionych leków największych światowych koncernów trafiło do Polski. Wprowadziła je do obrotu w kraju i za granicą międzynarodowa grupa przestępcza rozbita we wspólnej operacji CBŚP, francuskiej żandarmerii, włoskich karabinierów oraz unijnego urzędu OLAF.

