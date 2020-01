​W godzinach porannych przeprowadzona została ewakuacja kilku budynków w Lidzbarku Warmińskim. Mieszkańcy musieli opuścić swoje mieszkania w związku ze znalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej. Do czasu usunięcia znaleziska przez saperów zostanie zamknięta droga nr 513.

Mieszkańcy musieli opuścić swoje mieszkania w związku ze znalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak wynika z komunikatu wydanego przez Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim, na niewybuchy natrafiono podczas prac ziemnych na terenie jednostki wojskowej Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Orneckiej.



W czwartek obradował w tej sprawie Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem burmistrza Jacka Wiśniowskiego, żandarmerii, policji i straży pożarnej. Sztab zdecydował o ewakuacji w piątek rano mieszkańców pobliskich budynków i zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 513 na czas prac saperskich.



Mieszkańcy będą ewakuowani do podstawionego autobusu, który przewiezie ich na teren kasyna wojskowego. Przed rozpoczęciem akcji saperów budynki zostaną sprawdzone "pod względem obecności ludzi i zwierząt".



Kom. Monika Klepacka z lidzbarskiej policji przekazała, że ewakuacja obejmie budynek mieszkalny, w którym mieszka 18 rodzin i mieszczą się lokale użytkowo-handlowe, a także siedzibę powiatowego lekarza weterynarii, piekarnię i sklep.



"Ewakuacja rozpocznie się ok. godz. 8 rano. Saperzy planują podjęcie niewybuchów o godz. 10. Wstępnie ustalono, że są to dwa pociski moździerzowe o średnicy 120 mm" - mówiła.



Saperzy mają zakończyć akcję usuwania niewybuchów do południa.