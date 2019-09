Dzwon "Pamięć i Przestroga" upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej trafił do Wielunia. To pierwsze miasto, które zostało zbombardowało o świcie 1 września 1939 roku.

Dzwon "Pamięć i Przestroga" / Roman Zawistowski / PAP

Dzwon jest darem prezydenta Andrzeja Dudy. W niedzielę nastąpiło oficjalne przywitanie go przez mieszkańców Wielunia.



Obecny na uroczystości wicemarszałek Senatu Michał Seweryński podkreślił, że są takie chwile w dziejach narodów, w których słowo powinno zamilknąć, a powinny bić dzwony. Bić ku przerażeniu dla ogromu zbrodni dokonanych w imię nienawiści na bezbronnych Polakach, tu w Wieluniu i wielu miejscach świata. Bić ku napomnieniu, abyśmy się tej nienawiści wyzbyli, abyśmy budowali piękną dobrą przyszłość na wartościach opartych na miłości człowieka i miłości Boga - powiedział.

Arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo (C) podczas uroczystości odsłonięcia dzwonu / Roman Zawistowski / PAP

Niedzielne uroczystości odbyły się na terenie zniszczonego 1 września 1939 roku kościoła farnego. Tam też swoje miejsce znalazł dar od prezydenta Dudy.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oświadczył, że ma nadzieję, iż świątynia zostanie w części odbudowana i stanie się pomnikiem cywilnych ofiar II wojny światowej.





Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa / Roman Zawistowski / PAP

Uroczystości poprzedziła msza święta, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Zwracając się do wiernych powiedział, iż wierzy, że ten dzwon nie tylko jest przestrogą, ale będzie też zobowiązaniem dla nas w wzmaganiu o prawdę, nie tylko tę historyczną, ale o pamięć i prawdę o nas samych. O ile pamięć woła o prawdę, to przestroga woła o odpowiedzialność już nas samych, w imię tych, którzy zginęli i poświęcili swoje życie - mówił hierarcha.



W trakcie niedzielnej uroczystości odczytano akt przekazania mieszkańcom Wielunia dzwonu. W dokumencie podpisanym przez prezydenta Andrzej Dudę zwrócono uwagę, że druga wojna światowa rozpoczęła się od zagłady Wielunia - "aktu terroru i ludobójstwa".



Dzwon - jak napisał prezydent - zostaje przekazany "w hołdzie ofiarom tej przerażającej niemieckiej zbrodni wojennej" oraz "wszystkim rodakom poległym i pomordowanym podczas największego i najokrutniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach świata". W dokumencie podkreślono też, by dźwięk dzwonu "Pamięć i Przestroga" rozchodził się "ku najdalszym krańcom świata". Niech wzywa wszystkie narody do zachowania pamięci o grozie wojny oraz do zjednoczenia w staraniach na rzecz pokoju.





Dzwon "Pamięć i Przestroga" / Roman Zawistowski / PAP



Oficjalnie dzwon zabrzmiał po raz pierwszy na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w niedzielę 1 września 2019 r. podczas uroczystych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dzwon jako pierwszy uderzył prezydent Andrzej Duda, następnie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence, a po nich inni zaproszeni goście. Słowa "pamięć i przestroga" były motywem przewodnim uroczystości.