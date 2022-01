Duża ilość piany unosiła się na wodzie w kanałku Wawerskim. Wiatr rozwiał ją także po okolicy. Zaniepokojeni mieszkańcy zadzwonili do strażników miejskich, ci powiadomili strażaków-chemików. Okazało się, że ktoś najprawdopodobniej wlał do wody… płyn do mycia naczyń.

