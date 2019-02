Ranny jest kierowca samochodu opel corsa, który uderzył dziś w drzewo w miejscowości Białocin, w Łódzkiem. Do wypadku doszło na krajowej 91 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Na jezdnię wtargnął dzik. Kierowca chcąc ominąć zwierzę, uderzył w drzewo.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Białocin między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Według portalu ePiotrkow.pl, mieszkaniec powiatu piotrkowskiego zobaczył dzika, który wtargnął na jezdnię. Mężczyzna chciał go ominąć, ale stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Ranny trafił do szpitala.

Jak poinformowali drogowcy, po wypadku jeden pas ruchu na DK 91 był zablokowany, potem wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia trwały około dwóch godzin. Obecnie droga jest już całkowicie przejezdna.