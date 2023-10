Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał dziś statuetkę Złotej Wagi. Jest to nagroda przyznawana od 18 lat przez Naczelną Radę Adwokacką. Statuetkę wręczył prezes rady Przemysław Rosati w czasie trwających w Katowicach uroczystych obchodów 100-lecia samorządu adwokatów.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Jako adwokaci czujemy swoiste pokrewieństwo z dziennikarzami radiowymi - w naszej pracy słowo mówione ma kluczowe znaczenie. Ważne są dla nas kultura wypowiedzi i konstruowanie zdań, tak by słuchacz otrzymał zrozumiały przekaz. Z przyczyn oczywistych mamy tylko różne audytoria. Te umiejętności cenimy u Pana Redaktora Michała Dobrołowicza, razem z jego rzetelnością i dziennikarską dociekliwością - brzmiał fragment laudacji zaprezentowanej przez mec. Przemysława Rosatiego w czasie posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Chcemy wyróżnić także jego otwartość na tematy związane z samorządem adwokackim. Pan Redaktor nie jest dziennikarzem specjalizującym się w tematach prawniczych. Z wykształcenia jest socjologiem, a jego zawodowe zainteresowania krążą częściej wokół ochrony zdrowia, ale z niekrywaną radością obserwujemy, że świat prawniczy wkroczył w zakres relacji radiowych Pana Redaktora. Redaktor Michał Dobrołowicz potrafi przekazać informacje o adwokackich inicjatywach w sposób, który wyciąga nas z szuflady opatrzonej etykietką "prawne", a to pozwala dotrzeć z naszymi inicjatywami do szerszego grona odbiorców, na co dzień niezainteresowanych tematami związanymi z działalnością samorządów prawniczych czy z wymiarem sprawiedliwości w ogóle - podkreśla w laudacji kapituła złożona z przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 2019 roku statuetką Złotej Wagi wyróżniony został dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.