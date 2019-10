Ważna informacja dla mieszkańców Koszalina. Tamtejszy dworzec PKP nie będzie modernizowany, tylko budowany od zera.

Informację o tym, że dworzec PKP w Koszalinie będzie budowany od zera przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker i Krzysztof Golubiewski, członek zarząd PKP SA.

Minister Paweł Szefernaker podkreślił, że to dobra wiadomość do mieszkańców, bo tego właśnie oczekiwali.



Jest decyzja o wykreśleniu obiektu z rejestru zabytków. Można więc przystąpić do realizacji inwestycji. Jesteśmy po spotkaniu z prezydentem Koszalina - przekazaliśmy te informacje panu prezydentowi - mówił Szefernaker cytowany na portalu Głosu Koszalińskiego.

Golubiewski dodał, że na ten cel zarezerwowano w budżecie 20 milionów złotych.

Głos Koszaliński