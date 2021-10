Dwie grupy liczące po 90 i 130 osób próbowały siłowo forsować granicę polsko-białoruską – poinformowała straż graniczna. Mundurowi opublikowali nagranie pokazujące grupę migrantów przy granicy.

"W miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy polsko-białoruskiej przez dwie duże grupy cudzoziemców 90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski" - przekazała SG.



W minioną sobotę i niedzielę funkcjonariusze straży granicznej odnotowali ok. 1300 prób nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Białorusią.



Od sierpnia straż graniczna udaremniła ponad 17 tys. prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Polska straż graniczna notuje coraz więcej osób, które próbują nielegalnie przedostać się do Polski z Białorusi.



Zaledwie od sierpnia odnotowano kilkanaście tysięcy takich prób. Zatrzymywane są też osoby podejrzane o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy - tylko w tym miesiącu to 57 osób. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy.