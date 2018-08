Prokuratura w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie nieuprawnionej próby odebrania broni obywatelowi Białorusi, który jesienią zeszłego roku został zatrzymany po strzałach w biurowcu Thomson-Reuters. Mężczyzna usłyszał wtedy zarzut usiłowania zabójstwa, ale nie trafił do aresztu. Sąd odrzucił wniosek prokuratury, bo ta nie przedstawiła dowodów na to, że Stsiapan Svidzerski chciał kogokolwiek zabić.

To drugie śledztwo dotyczące sytuacji, do której doszło w listopadzie 2017 roku. Wieczorem, w gdyńskim biurowcu, ktoś zaczął strzelać. Pracownicy uciekali ze swoich biur. Policja, która przyjechała na miejsce, zatrzymała 30-letniego wtedy obywatela Białorusi Stsiapana Svidzerskiego. To z jego sportowej broni padły wtedy dwa strzały. Mężczyzna, pracujący w biurowcu, a prywatnie uprawiający też strzelectwo sportowe, dzień później usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zarzut usiłowania zabójstwa innego z pracowników. Sąd - co niezwykle rzadko zdarza się przy tak ciężkim zarzucie - odmówił jednak aresztowania Białorusina, uznając, że nie ma dowodów na tezę przedstawioną przez śledczych z Gdańska.

Ostatnio - już przez prokuraturę w Gdyni - wszczęte zostało kolejne postępowanie. Obywatel Białorusi, który wciąż podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa, sam złożył do prokuratury zawiadomienie o próbie odebrania mu broni i naruszenia jego nietykalności. Śledczy początkowo odmówili wszczęcia śledztwa, ale ostatecznie do jego prowadzenia zmusił ich sąd. W ocenie sądu decyzja o odmowie śledztwa była przedwczesna. Sąd wskazał na konieczność między innymi dopuszczenia dowodów z akt postępowania Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i wskazał też konkretne kwestie, które wymagają wyjaśnienia - przyznaje prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Co ciekawe i paradoksalne zarazem, w jednej sprawie dotyczącej tego samego zdarzenia Białorusin jest więc podejrzanym, w drugiej pokrzywdzonym. W dwóch różnych postępowaniach ta sama osoba ma dwie różne role procesowe. To samo zdarzenie, przy czym oceniane są różne czyny. W postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Gdańsku kwestie związane z usiłowaniem zabójstwa, natomiast w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni kwestie związane z przebiegiem tego zdarzenia. Wskazane są kwestie innego rodzaju oceny, innych czynów. Nie jest to oczywiście w jasny sposób proste do wytłumaczenia - mówi prokurator Wawryniuk, dodając, że niekoniecznie wynik jednego postępowania musi wpłynąć na rezultat drugiego ze śledztw.

W pierwszym od listopada nie dokonano żadnych przełomowych ustaleń. Prokuratorzy czekają na opinię biegłego z zakresu balistyki. Przyznają, że będzie miała ona istotny wpływ na ostateczne decyzje. Chodzi między innymi o ustalenie trajektorii lotów pocisków.

Sam Stsiapan Svidzerski nie chce mówić o przebiegu listopadowego zdarzenia. Tłumaczy, że dopóki trwa śledztwo, nie może się w tej sprawie wypowiedzieć. Przyznaje jednak, że mocno wpłynęła ona na jego życie. Przed 14 listopada 2017 roku prowadziłem uporządkowany, spokojny tryb życia, cieszyłem się stabilnością. Najtrudniej przyszło mi zaakceptować krzywdzący, wykreowany przez niektóre media, fałszywy wizerunek niebezpiecznego człowieka. Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu, niektórzy dziennikarze - nie mając dostępu do wiarygodnej informacji - zaczęli tworzyć inną rzeczywistość, czyli pisać o ataku terrorystycznym lub napaści samotnego mordercy. Łatwo jest wykreować nieprawdziwą rzeczywistość, zdecydowanie trudniej potem przekonać do prawdy i przywrócić dobre imię. Bardzo bym nie chciał pozostać w opinii publicznej z fałszywym wizerunkiem, szczególnie, że całe zdarzenie miało, o ironio, miejsce w chwili, gdy spełniłem wymogi zapisane w ustawie o broni i amunicji w obliczu realnego zagrożenia - mówi RMF FM Svidzerski. Mężczyzna od początku tłumaczył w śledztwie, że gdy padły strzały, próbował nie dopuścić do odebrania broni.

Przypomnijmy: sąd jesienią dwukrotnie odmówił aresztowania Svidzerskiego. Odrzucając zażalenie prokuratury w tej sprawie, uzasadniał, że to nie Białorusin zainicjował szarpaninę, w której padły strzały, a jego celem było niedopuszczenie do utraty broni, a nie zabójstwo. Pokrzywdzony wziął broń bez pozwolenia i pomimo wezwań nie oddał jej podejrzanemu. Na obecnym etapie postępowania brak jest dostatecznych dowodów, potwierdzających tezę prokuratura, że podejrzany, oddając dwa strzały, miał zamiar zabić pokrzywdzonego. Z okoliczności sprawy oraz wyjaśnień samego podejrzanego wynika, że mogły być to strzały ostrzegawcze, mające na celu doprowadzenie do zwrotu broni, w której posiadanie wszedł pokrzywdzony, jako osoba nieuprawniona - mówiła w uzasadnieniu decyzji sędzia Marzena Albrecht.



Na razie nie wiadomo, kiedy zakończą się oba śledztwa dotyczące incydentu.