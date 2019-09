Program 500 plus to ogromny zastrzyk finansowy dla polskiej wsi, większy niż unijne dopłaty bezpośrednie - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie Dożynek Prezydenckich w Spale.

Andrzej Duda / PAP/Grzegorz Michałowski /

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko program 500 plus i spojrzymy na to, jakie skutki wywiera on na polskiej wsi, to dzisiaj, gdy to 500 zł wypłacane jest na każde dziecko poczynając od pierwszego, to są pieniądze większe niż unijne dopłaty bezpośrednie, jakie przychodzą do naszego kraju - mówił prezydent.

Dodał, że dla polskiej, wiejskiej rodziny stanowi to ogromny zastrzyk finansowy, który doprowadził do likwidacji ubóstwa.



Zapewnił też, że rolnicy otrzymają wyrównanie szkód, które ponieśli w wyniku tegorocznej suszy.



Rolnik musi być pewny, że jeśli nawet dotknie go klęska żywiołowa, nieszczęście, nie zostanie sam. Będzie pod tą właśnie wszechstronną opieką państwa, które doceniając jego trud, który co roku ponosi, zapewniając nam bezpieczeństwo, pomoże mu, kiedy on sam znajdzie się w trudnej sytuacji - podkreślił.