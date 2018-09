Policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podrabianie euro. Pierwsza informacja o przestępczym procederze dotarła do Biura Kryminalnego KGP z Europolu. CBŚP współpracując z policją austriacką ustaliło, że fałszywe banknoty euro były sprzedawane za pośrednictwem internetu do wielu krajów.

Do policjantów z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji dotarła informacja o fałszowaniu banknotów euro na terenie Polski. Wiadomość tę funkcjonariusze otrzymali z Europolu za pośrednictwem Biura Kryminalnego KGP. Natychmiast podjęli współpracę z austriacką policją, aby ustalić i zatrzymać podejrzanego, a jednocześnie uniemożliwić mu dalsze podrabianie pieniędzy.

Wszystko wskazywało na to, że proceder mógł trwać od kilku lat, a odbiorcami były osoby z całej Europy. Ilość dotychczas sfałszowanych banknotów można liczyć nawet w tysiącach sztuk.

Śledczy ustalili, że do przestępczej działalności dochodzi na terenie Gdyni. Zabezpieczono trzy listy, w których znajdowało się kilkadziesiąt podrobionych banknotów o nominale 50 euro. Były adresowane do odbiorców w różnych państwach Europy.

Fałszowane w Polsce euro trafiało do wielu krajów Europy CBŚP /Policja

Ustalono nadawcę - mężczyznę, który korzystał z internetowej sieci, tzw. "darknet". Jak się okazało, w jego mieszkaniu drukowana była także kolejna partia kilkudziesięciu podrobionych banknotów. Wszystko wskazywało na to, że zatrzymany był przygotowany do wyprodukowania co najmniej kilkuset kolejnych banknotów.

Fałszerz usłyszał zarzuty i aresztowany. Grozi mu do 25 lat więzienia.

(j.)