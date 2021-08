Atak na lekarza w Starogardzie Gdańskim. Pacjent kilkukrotnie ugodził go nożem - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Kuba Kaługa. Życie medyka nie jest zagrożone. Napastnik został zatrzymany.

Policja potwierdza jedynie, że zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o ugodzenie nożem innego człowieka.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że mowa o leczącym się psychiatrycznie pacjencie i prowadzącym go lekarzu.



Jak ustalił reporter RMF FM, do ataku doszło po godzinie 13:00 w przychodni zdrowia psychicznego, a pacjent przyszedł tam na umówioną wizytę.



Tuż po tym, jak lekarz otworzył drzwi do gabinetu, został zaatakowany i dźgnięty, m.in. w plecy i w brzuch.



Nie ma informacji, by coś zagrażało życiu medyka. Napastnik jest w rękach policji.