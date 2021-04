Firma kurierska DPD ostrzega przed fałszywymi informacjami wysyłanymi do klientów czekających na przesyłki. Chodzi o wiadomości docierające smsami i mailami, w których nadawca domaga się wejścia na wskazany w treści link.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Warto zachować czujność, gdy otrzymamy wiadomość w sprawie paczki. Zwróćmy uwagę, czy taka informacja zawiera prośbę o dopłatę, ostrzeżenie, że brak reakcji oznacza utratę przesyłki, czy nadawca zachęca do otwarcia załączników, czy ma odnośniki podszywające się pod firmę kurierską.

Sprawdzajmy dokładnie rozszerzenia adresów - strona powinna być w domenie dpd.com.pl.

Błędy językowe i wielość wykrzykników też może wskazywać na to, że ktoś chce nielegalnie uzyskać dostęp do naszego komputera lub smartfona, a w konsekwencji do internetowego konta.