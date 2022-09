Z kartonowych dużych klocków najmłodsi podopieczni Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów zbudowali dom. W ten sposób stowarzyszenie postanowiło nagłośnić zbiórkę pieniędzy potrzebnych na remont świetlic w Katowicach-Załężu i Chorzowie-Batorym. Anioły od prawie 30 lat pomagają dzieciakom z trudnych środowisk. Apelują o wsparcie finansowe, by dzieci miały jak najlepsze warunki w miejscach, w których uczą się, bawią i mogą liczyć na fachową pomoc m.inn. psychologów i pedagogów.

Dzieci zbudowały dom z kartonowych klocków, by zwrócić uwagę na potrzebny remont Domu Aniołów Stróżów / Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów / Materiały prasowe

Marzymy o tym, by w tym roku wyremontować pomieszczenia w Katowicach-Załężu. Jedna ze świetlic, dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, nie była remontowana od czasu, kiedy otrzymaliśmy budynek czyli od 2004 roku. Przez ten czas Dom w Katowicach dał schronienie ponad 2 000 dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat - podkreśla Monika Bajka, prezeska Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.

Świetlica jest jedną z najważniejszych części Domu Aniołów Stróżów. To miejsce do codziennej opieki, pomocy, zabawy, nauki i pracy nad dobrymi nawykami.

To w świetlicowej łazience uczymy naszych podopiecznych jak dbać o higienę, dzieci się tu kąpią, często jesteśmy pierwszymi osobami, które pokazują im jak prawidłowo umyć zęby. Budowanie tych nawyków ma wpływ nie tylko na ich zdrowie, ale także na to, jak są postrzegani przez rówieśników - wyjaśnia Monika Bajka i dodaje, że trudno mówić o czystości przy zepsutym prysznicu, odpadających kafelkach czy zniszczonych szafkach.

W Załężu wyremontowana ma być także przestrzeń, w której dzieci uczą się i odrabiają lekcje. W czasie pandemii mocno postawiliśmy na edukację, jeszcze mocniej niż zawsze, wprowadziliśmy pocovidowy program edukacyjny z ogromną liczbą indywidualnych zajęć, bo dzieci są bardzo złej sytuacji edukacyjnej - mówi Bajka.

Nie tylko na pomoc w nauce mogą liczyć podopieczni Aniołów. Dzieci otrzymują tu ciepło, bezpieczeństwo, opiekę, zainteresowanie, czas i fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną. Dzieciaki, które trafiają do Domu Aniołów Stróżów mają bardzo różne problemy - Monika Bajka podkreśla, że anielska kadra wychodzi też z dziećmi do kina, teatru, jeździ na wakacje, a jeśli jest taka potrzeba, zabiera je do lekarza czy dentysty.

Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów prowadzi świetlice w Katowicach-Załężu, w Chorzowie-Batorym oraz w Sosnowcu-Juliuszu. Oprócz remontu w Załężu, gdzie mieści się najstarszy Dom Aniołów Stróżów, stowarzyszenie planuje też remont w Chorzowie.

Zbiórkę na remont Domów dla dzieci można wesprzeć na stronie: www.anioly24.pl/dom/