Minister ds. równości Katarzyna Kotula stwierdziła, że jedną z form zabezpieczenia młodych ludzi jest łatwy dostęp do tabletki "dzień po" bez recepty. Zaznaczyła, że będzie ona dostępna na receptę dla osób do 15. roku życia, a od 15. r. ż. będzie bez recepty.

Tabletka "dzień po" / Grzegorz Michałowski / PAP

Min. Kotula została zapytana o poniedziałkową wypowiedź minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Paprockiej. Jak podkreśliła, dla prezydenta kluczowa jest kwestia wieku, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty i to, czy ureguluje to ustawa, czy rozporządzenie.

Katarzyna Kotula powiedziała, że dostępność tabletki "dzień po" do 15. roku życia będzie na receptę, a od 15 roku życia będzie bez recepty. "Jeżeli dzisiaj każda 15-latka ma prawo współżyć i takie współżycie podejmować, to znaczy, że powinniśmy tą 15-latkę dzisiaj przede wszystkim zabezpieczyć" - podkreśliła. Jak stwierdziła minister, jedną z takich form zabezpieczenia jest łatwy dostęp do tabletki dzień po bez recepty.

"My dzisiaj potrzebujemy w polskiej szkole rzetelnej edukacji seksualnej, tak, żeby rozmawiać z młodymi, żeby młodych uczyć o tym trudnym momencie wchodzenia w dorosłość i odpowiedzialność" - powiedziała minister. Jak podkreśliła, ponieważ są to młodzi ludzie, musimy dostarczyć im narzędzi i mechanizmów do tego, żeby ich chronić, kiedy coś pójdzie nie tak.

W zeszłym tygodniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego w sprawie antykoncepcji awaryjnej. Od lipca 2017 r. tabletki "dzień po" są dostępne na receptę.