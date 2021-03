Prezes Orlenu Daniel Obajtek chce, by Prokuratura Krajowa zbadała decyzję śledczych z Krakowa, którzy odmówili wszczęcia postępowania w sprawie składania przez niego fałszywych zeznań. Chodzi o sprawę z 2016 roku, którą opisała "Gazeta Wyborcza", publikując nagrania z Danielem Obajtkiem w roli głównej.





Chcemy zbadania autentyczności i źródła pochodzenia tzw. taśm Daniela Obajtka - poinformował pełnomocnik prezesa Orlenu mecenas Maciej Zaborowski. Jak zaznaczył wniosek wpłynie w środę, w godzinach popołudniowych.

Prokuratura ma szereg możliwości technicznych i procesowych i mamy nadzieję, że skorzysta z nich do zbadania autentyczności taśm z udziałem Daniela Obajtka. Jeżeli prawdą okazałby się zarzut, że taśmy te nie trafiły do prokuratury bądź zniknęły, to materiał dowodowy musi zostać uzupełniony - stwierdził Zaborowski.

Chodzi o przeprowadzenie kontroli postanowienia Prokuratury Rejonowej w Krakowie z 2016 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. rzekomego fałszywego składanie zeznań przez Daniela Obajtka. To sprawa, w której złożono jako dowód tzw. taśmy Obajtka.

Obajtek prosi CBA o kontrolę swoich oświadczeń majątkowych

Jak podkreślił mecenas Maciej Zaborowski, "pan Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia". Jednocześnie dodał: Jeżeli będą pojawiać się kolejne tego typu zarzuty, to oczywiście będziemy z całą stanowczością dążyć do tego, żeby te zarzuty zostały w jak najszerszym zakresie wyjaśnione.

Wcześniej przedstawiciel Daniela Obajtka skomentował decyzje CBA dotyczącą kontroli majątku i oświadczeń majątkowych szefa Orlenu.

Jesteśmy zadowoleni z szybkiej reakcji CBA na nasz wniosek o przeprowadzenie kontroli. Mamy nadzieję, że ta kontrola będzie równie szybka i wyjaśni wszelkie wątpliwości - zaznaczył. Przypomniał także, że CBA już dwukrotnie w przeszłości badało oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka.

Prawnik zadeklarował w imieniu swojego klienta, że do CBA dostarczone zostaną dokumenty za lata 2019-2020, których kontrole majątku Obajtka nie obejmowały.

Media o nieruchomościach Daniela Obajtka

Nazwisko Daniela Obajtka od kilku tygodni nie znika z pierwszych stron gazet. A to za sprawą publikacji przez "Gazetę Wyborczą" nagrań z jego udziałem. Ma z nich wynikać, że w czasie, gdy był wójtem Pcimia z tylnego siedzenia kierował firmą, choć zgodnie z prawem nie mógł tego robić. Potem miał kłamać na ten temat w sądzie.

Pojawia się też szereg wątpliwości o na temat nieruchomości, które należą do Obajtka. Chodzi m.in. o luksusowy apartament w Warszawie, który prezes Orlenu kupił z milionowym rabatem w zamian za - jak opisuje m.in "Gazeta Wyborcza" - układ dewelopera z państwową spółką.

Z kolei z informacji zebranych przez dziennikarzy portalu Oko.press i "Newsweeka" wynika, że Daniel Obajtek ma kilkanaście nieruchomości w różnych miejscach w Polsce. Według "Newsweeka" siedem z nich łącznie warte są ok. 3 mln zł.