We wtorek wieczorem temperatura w całym kraju będzie się stopniowo obniżać. Ponadto, w nocy z wtorku na środę przybędzie także sporo mgieł, które nad ranem mogą zrobić się bardzo gęste, obniżając miejscami widzialność do nawet poniżej 200 m - poinformował PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak dodał, najwięcej gęstych mgieł należy spodziewać się w całym kraju, zwłaszcza na północy, zachodzie, w centrum i na południu Polski.

Synoptyk zastrzegł jednak, że mimo spadku stopniowego spadku temperatury, w nocy z wtorku na środę Polska nadal będzie utrzymywać się pod wpływem ciepłego frontu atmosferycznego i mimo niewielkich lokalnych kilkustopniowych przymrozków sięgających najwyżej do -5 st. C, minimalna temperatura w całej Polsce będzie oscylować w granicach około 0 st. C.

Temperatura przeważnie będzie się wahać pomiędzy -1 st. C a + 1 st. C - wskazał synoptyk. Nieco chłodniej będzie jedynie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą około -3 st. C oraz na obszarach podgórskich - zarówno w Karpatach, jak i w Sudetach - gdzie lokalnie temperatura spadnie do około -5 st. C - wyjaśnił. Na północy przeważnie od -2 st. C do -1 st. C - dodał.

Synoptyk podkreślił także, że noc z wtorku na środę będzie sucha, natomiast bardzo mglista. Nad ranem mgły utrzymają się niemal w całym kraju, jednak już w ciągu dnia będą stopniowo ustępować - poinformował.