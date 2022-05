Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczęło w Polsce ok. 20 proc. mniej osób, niż rok wcześniej – wynika z danych Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Łącznie do święceń przygotowuje się 2177 alumnów seminariów. W niedzielę Kościół katolicki obchodzić będzie Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Święcenia kapłańskie / Mateusz Marek / PAP Czwarta niedziela wielkanocna, nazywana jest w Polsce niedzielą Dobrego Pasterza i rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w Kościele. W tym roku przeżywany on będzie pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa". Zgodnie z danymi przekazanymi przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, w bieżącym roku akademickim formację do kapłaństwa rozpoczęło 356 kandydatów, podczas gdy rok wcześniej było ich 441. W ramach formacji diecezjalnych pierwszy rok studiów lub etap propedeutyczny, prowadzony przez część seminariów, zainaugurowało 242 kleryków, a w zakonach przygotowania rozpoczęło 114 kandydatów. Najwięcej kandydatów do kapłaństwa zgłosiło się do seminariów duchownych w Tarnowie i w Poznaniu - po 14 osób. Tyle samo kleryków na pierwszym roku jest w Opolu, ale są to kandydaci z dwóch diecezji - opolskiej i gliwickiej. Święcenia kapłańskie / Darek Delmanowicz / PAP Na kolejnym miejscu są Rzeszów - 12 kandydatów i Łódź - 11. Po 10 kandydatów zgłosiło się do seminariów w Gdańsku, Lublinie, Warszawie i w Warszawie-Pradze. Do każdego z tych dwóch stołecznych seminariów zgłosiło się po 10 osób. Najmniej nowych powołań, po jednym lub dwóch kandydatach zanotowano w Ełku, Siedlcach, Toruniu, Włocławku i w Zamościu-Lubaczowie. Do trzech seminariów - w Bydgoszczy, Drohiczynie, Elblągu - nikt się nie zgłosił. W Łodzi, gdzie mieści się uczelnia dla kandydatów powyżej 35. roku życia naukę rozpoczęło 5 kandydatów reprezentujących różne diecezje. W warszawskim seminarium Redemptoris Mater - 6 kandydatów. Mniej jest również zakonników W roku akademickim 2021/2022 najwięcej kandydatów rozpoczęło formację u franciszkanów - 18 kandydatów, którzy zgłosili się do czterech Wyższych Seminariów Zakonnych. Na drugim miejscu znaleźli się dominikanie - 14 kandydatów. Na trzecim franciszkanie konwentualni - 10 kandydatów w dwóch seminariach. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu / Łukasz Gagulski / PAP Kolejne miejsce zajmują jezuici (z siedzibą seminarium w Warszawie, po połączeniu WSD krakowskiego z warszawskim) - 8 kandydatów, pallotyni - również 8, a salwatorianie - 7. Do Wyższych Seminariów Duchownych karmelitów bosych w Krakowie, misjonarzy św. Wincentego a Paulo zgłosiło się po 6 kandydatów. Do furt 19 seminariów zakonnych nie zapukał nikt. Spada również liczba sióstr zakonnych Z najnowszych danych wynika, że w Polsce żyje 1250 mniszek, w tym 1198 w klasztorach należących do konferencji klauzurowej. Wśród nich jest 1081 profesek wieczystych, 59 - profesek czasowych, 31 - nowicjuszek, 27 - postulantek, a 19 to aspirantki. Statystyczna mniszka w naszym kraju w r. 2021 miała 57 lat. W 2021 r. zmarło 30 sióstr. Siostry zakonne / Andrzej Lange / PAP Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce zrzesza 83 przełożonych klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. Są to: benedyktynki, benedyktynki sakramentki, bernardynki, dominikanki, kamedułki, karmelitanki, klaryski kapucynki, klaryski, klaryski od wieczystej adoracji, norbertanki, redemptorystki, wizytki i anuncjatki. Według danych Konferencji Episkopatu Polski, w kraju jest 105 czynnych zgromadzeń zakonnych, w których jest 16 307 sióstr. W 2020 r. w kraju było ok. 20 tys. zakonnic. Są także inne sposoby "szczególnej służby w Kościele" Z danych statystycznych wynika, że w Polsce jest 365 dziewic konsekrowanych. To indywidulana forma życia konsekrowanego. Najwięcej jest w archidiecezji krakowskiej - 54. Na drugim miejscu jest archidiecezja warszawska (32 dziewice konsekrowane), zaś trzecie miejsce zajmuje archidiecezja gdańska - 29. Do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich należy 30 instytutów i stowarzyszeń, do których należy 1024 osoby. Po ślubach wieczystych w instytutach jest obecnie 865 osób, 101 - po ślubach czasowych, a w formacji wstępnej 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją AdoMIS, zachęcającą do adopcji misyjnych seminarzystów. Zobacz również: W niedzielę procesja na Skałkę. Będą zmiany w kursowaniu tramwajów

