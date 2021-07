Ratownicy TOPR odnaleźli w Tatrach zwłoki turysty. Jak ustalono, to 20-latek z województwa śląskiego, który prawdopodobnie spadł z dużej wysokości.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

O plecaku leżącym poniżej Przełęczy Nowickiego TOPR zawiadomili turyści wędrujący Orlą Percią. Ratownicy, lecąc śmigłowcem do innego wypadku, postanowili sprawdzić te doniesienia i w rejonie Pańszczycy odnaleźli ciało mężczyzny.

Jak ustalono, plecak nie należał do 20-latka, którego ciało znaleziono w pobliżu. To własność innego turysty, który zgubił go w ubiegłym roku.