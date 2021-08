Na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywny skazał w poniedziałek sąd osoby, które znęcały się nad świniami w rzeźni w Szczecinie.

/ Pixabay

Prokurator postawił zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem 12 osobom, w tym dwóm lekarzom weterynarii - poinformowała wcześniej Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Wyroki skazujące przedstawiono w poniedziałek dziewięciu osobom. Części z nich zostały wymierzone kary pozbawienia wolności po sześć miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz kary grzywny. Pozostałym osobom sąd wymierzył samoistne kary grzywny w wymiarze od 2 tys. zł do 2,2 tys. zł. Co do jednej warunkowo umorzono postępowanie, a jedną osobę uniewinniono. Wyrok jest nieprawomocny.



Znęcanie odbywało się poprzez przeciąganie chorych świń za nogi, uszy i za pomocą łańcuchów, bicie poganiaczami w niedozwolone miejsca ciała m. in. w głowę - wynika z informacji Fundacji. Jak podała, zarzuty postawione weterynarzom dotyczą dopuszczania do takich sytuacji, braku reakcji i zaniechania zgłaszania tych faktów odpowiednim organom nadzoru.



W rzeźni łańcuch przeznaczony był do wciągania za nogi świń chorych i słabych, co nie powinno mieć absolutnie miejsca, bowiem w ten sposób wciągane mogą być wyłącznie zwierzęta martwe lub pozbawione świadomości - podała Fundacja Viva!.