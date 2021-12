Już w poniedziałek 13 grudnia rozpocznie się nowa odsłona naszej kultowej przedświątecznej akcji "Choinki pod choinkę". Jakie gwiazdy będą nam towarzyszyć w rozdawaniu świątecznych drzewek słuchaczom? Gdzie zatrzyma się nasz żółto-niebieski konwój? Najważniejsze informacje zbieramy w tym artykule.

Nasz konwój już wkrótce wyruszy w Polskę! / RMF FM / RMF FM

"Choinki pod choinkę" to akcja, która od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i budzi mnóstwo pozytywnych emocji. W tym roku nasz żółto-niebieski konwój odwiedzi 14 miast - po 2 dziennie. W każdym z nich rozdamy po 500 pięknych, pachnących świętami choinek. Oprócz drzewek będziemy mieli dla Was pierniczki, świąteczną kawę i radiowe gadżety.

Codziennie będziemy spotykać się z Wami w tych samych porach. W pierwszym mieście nasz konwój będzie czekał na słuchaczy w godzinach 9:00 - 10:30, a w drugim - w godzinach 14:00 - 15:30.

Które miasta odwiedzimy w tym roku?

Naszym pierwszym przystankiem już w poniedziałek będzie Zamość - będzie można nas tam spotkać na Rynku Wielkim. Tego samego dnia zawitamy także do Chełma - tam rozstawimy się na Placu Łuczkowskiego.



We wtorek odwiedzimy mieszkańców Białegostoku (Rynek Kościuszki) i Łomży (Plac przed Parkiem Wodnym). W środę znajdziecie nas w Płocku (Rynek Starego Miasta) i w Toruniu (Rynek Nowomiejski).



Na półmetku naszej akcji - w czwartek - przyjedziemy do Gorzowa Wielkopolskiego (Stary Rynek) i Zielonej Góry (Plac Bohaterów). W piątek mamy w planach wizyty na rynkach w Wałbrzychu i Legnicy.

W sobotę będzie nas można spotkać w Opolu (Rynek Główny) i Częstochowie (Plac Biegańskiego). Akcję zakończą niedzielne spotkania ze słuchaczami z Gliwic (Rynek) i Krakowa (Plac Szczepański).



Spotkaj swoją ulubioną gwiazdę

Marta Gałuszewska / Stach Leszczyński / PAP/StrefaGwiazd

Nasza akcja to nie tylko okazja do zdobycia pięknej choinki, ale też szansa na spotkanie z gwiazdami, które znacie z anteny RMF FM. Kto będzie nam towarzyszył w tym roku?



Do Zamościa przyjedzie z nami Michał Szczygieł, a do Łomży - Marta Gałuszewska. Gwiazdą naszej wizyty w Płocku będzie Bryska, a do Torunia oprócz choinek przywieziemy Wam także zespół Enej.



W Zielonej Górze będziecie mogli spotkać się z zespołem Three of Us, w Legnicy - z Piotrem Kupichą i zespołem Feel, a w Opolu - z Viki Gabor. Krakowski finał naszej akcji uświetnią swoją obecnością Margaret i Dawid Kwiatkowski.







Do zobaczenia!

Jak wyglądały poprzednie odsłony naszej akcji?

3! 2! 1!... Choinki od RMF FM trafiają w ręce rzeszowian! Jacek Skóra / RMF FM

"Choinki pod choinkę": Piotr Kupicha i kielczanie śpiewają kolędy Jacek Skóra, RMF FM

Świąteczny konwój RMF FM z choinkami dojechał dziś do Lublina Michał Dukaczewski / RMF24