Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na nowy tydzień. Wynika z niej, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się deszczu i temperatury dochodzącej w ciągu dnia do 17 stopni Celsjusza. W nocy ze środy na czwartek na północnym wschodzie kraju możliwe są przymrozki.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Poniedziałek będzie pochmurny. Na południu i w centrum prognozowane są burze z opadami deszczu i krupy śnieżnej. Najcieplej będzie w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - tam na termometrach zobaczymy do 17 stopni.

Wtorek przyniesie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Tylko gdzieniegdzie padał będzie słaby, przelotny deszcz, a w górach śnieg. Prognozowana temperatura to od 8 do 15 stopni.

Od środy do soboty zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wówczas miejscami pojawi się przelotny deszcz. Prognozowana temperatura w dzień to od 7 - 17 stopni, a nocą 0 - 7 stopni. Tylko noc ze środy na czwartek, na północnym wschodzie kraju, przyniesie spadek temperatury do -3°C.

Niedziela będzie pochmurna niemal w całym kraju. Trzeba się spodziewać przelotnego deszczu. Bez opadów i stosunkowo pogodnie jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów termometry pokażą 14 - 17 stopni.