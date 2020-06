"Policjanci z Mińska Mazowieckiego zatrzymali 30-latka podejrzewanego o dźgnięcie ostrym przedmiotem pracownika ochrony jednego ze sklepów" - poinformował rzecznik mińskiej policji st. asp. Marcin Zagórski. Dodał, że w chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło około godz. 13.30 w jednym ze sklepów przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mińsku Mazowieckim.

Według ustaleń śledczych do sklepu wszedł mężczyzna, który chciał ukraść alkohol. Zauważył to pracownik ochrony, który próbując go zatrzymać, został przez niego ugodzony nożem.



Mężczyzna został zatrzymany chwilę po zdarzeniu - powiedział st. asp. Marcin Zagórski. Dodał, że w chwili zatrzymania 30-latek był nietrzeźwy i przebywa w policyjnym areszcie. Pracownik ochrony z raną kłutą został przewieziony do szpitala.