Nie żyje 41-letni górnik przysypany w poniedziałek przed południem skałami stropowymi w kopalni Bobrek w Bytomiu - poinformowała grupa Węglokoks, do której należy kopalnia. Po ponad dziesięciu godzinach akcji ratownicy wydostali jego ciało z miejsca zawału.

Bytom KWK Bobrek zdj. ilustracyjne / Jacek Bednarczyk / PAP

Prowadzona pod ziemią reanimacja pracownika nie przyniosła rezultatu - powiedział rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz. Zmarły górnik był żonaty, osierocił córkę.

Początkowo ratownicy mieli kontakt głosowy z przysypanym pracownikiem, choć go nie widzieli. Aby bezpiecznie wydostać poszkodowanego, najpierw trzeba było zabezpieczyć strop w miejscu, gdzie doszło do załamania obudowy chodnika i obwału skał.

Gdy ratownikom udało się dojść do poszukiwanego i wydostać spod skał oraz elementów przygniatającej go obudowy, mężczyzna już nie żył. Podjęto nieudaną próbę reanimacji.

Wcześniej ratownicy zbudowali specjalną konstrukcję, która zabezpieczyła strop i pozwoliła bezpiecznie wejść w rejon zawału. Obszar objęty zawałem jest niewielki, jednak - jak relacjonowali ratownicy - naruszenie skał, które zasypały chodnik, bez odpowiedniego zabezpieczenia, mogłoby spotęgować skutki obwału i zagrozić ratownikom.

Tragiczny wypadek w kopali Bobrek

Informację o wypadku, do którego doszło 840 m pod ziemią, potwierdziła w Wyższym Urzędzie Górniczym (WUG) w Katowicach oraz w firmie Węglokoks, do której należy bytomska kopalnia - część spółki Węglokoks Kraj.

Do wypadku nie doszło przy wydobyciu węgla. Jak poinformował dyspozytor WUG, trzej pracownicy pracowali przy wymianie rur w pobliżu podziemnego osadnika 840 m pod ziemią. W pewnym momencie doszło do załamania się fragmentu obudowy i obwału.



Według wstępnych ustaleń, przysypani zostali wszyscy trzej górnicy, jednak dwaj zdołali wydostać się z rumowiska o własnych siłach i nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Trzeci pracownik został przysypany. Podjęta została akcja ratownicza.



Bytomska kopalnia Bobrek to część kopalni Bobrek-Piekary, należącej do spółki Węglokoks Kraj. W końcu stycznia piekarska część zakładu zakończyła wydobycie węgla - obecnie eksploatacja skoncentrowana jest w Bytomiu. Spółka należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu.