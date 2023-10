Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli TVP. "Wyniki przedmiotowej kontroli są zatrważające i wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej, do której przecież telewizja ta została powołana" — powiedział na konferencji prasowej prezes NIK Marian Banaś.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś / Tomasz Gzell / PAP

NIK przedstawiła wyniki kontroli: Funkcjonowanie, gospodarka finansowa i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska S.A.

Najwyższa Izba Kontroli nie zostawiła suchej nitki na działalności Telewizji Polskiej SA, nazywając ją "Bizancjum za publiczne pieniądze". Izba stwierdziła nieprawidłowości polegające m.in. na naruszeniu zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności w wydatkach.

W swoim wystąpieniu Marian Banaś mówił również o nabywaniu licencji z naruszeniem przyjętych reguł, nieprawidłowościach w zawieraniu umów cywilno-prawnych, a także o konflikcie interesów, który może prowadzić do korupcji.

TVP niestabilna finansowo

W czasie kontroli uwagę Najwyższej Izby Kontroli zwróciła niestabilność gospodarki finansowej TVP.

"Nieprzestrzeganie przez TVP SA zasad wydawania pieniędzy ma tym większe znaczenie, że jest ona finansowana w głównej mierze ze środków publicznych" - wskazuje NIK.

TVP jest finansowana w głównej mierze ze środków publicznych. W latach 2021-2022 udział tych środków w przychodach stacji wynosił ponad 60 proc.

Co więcej, od kilku lat systematycznie rosną rekompensaty dla TVP z budżetu państwa. Ich udział w przychodach ze sprzedaży wzrósł z 16,7 proc. w 2017 r. do 52,3 proc. w 2022 r. Łącznie w latach 2017-2022 TVP otrzymała rekompensaty z budżetu państwa w kwocie 7,2 mld zł, a w 2023 r. ma to być 2,3 mld zł.

Zwraca uwagę również fakt, że w 2022 r. TVP zanotowała stratę netto w wysokości 50,7 mln zł, co oznacza, że po raz pierwszy od 2016 r. znalazła się pod kreską. Choć jej przychody wzrosły mocniej od wydatków operacyjnych, obsługa rekompensaty abonamentowej przyniosła aż 184 mln zł kosztów.

SwipeTo i Sylwester Marzeń na celowniku

NIK zwrócił też uwagę na skierowany do młodzieży serwis TVP SwipeTo, na którym utworzenie, prowadzenie i utrzymanie serwisu pochłonęło 21,5 mln zł. Z raportu wynika, że utworzenia portalu nie poprzedzono przeprowadzeniem badań i analiz dotyczących jego działalności, "co stanowiło nierzetelność i niegospodarność w postępowaniu spółki".

Kontrola stwierdziła też nieprawidłowości w przygotowaniu koncertu Sylwester Marzeń z Dwójką 20022/2023. Zagraniczny artysta miał otrzymać pełną kwotę wynagrodzenia już dziewięć dni przed imprezą, co było niezgodne z uchwałą zarządu.

Gigantyczne gaże

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się również pensjom w TVP. W 2020 roku 17 osób otrzymało wynagrodzenia w kwocie powyżej 500 tys. zł rocznie. W 2021 roku były to 23 osoby, a w 2022 roku już 28 osób.

>>> CAŁY RAPORT JEST DOSTĘPNY NA STRONIE NIK <<<

Niemal sto wniosków z zastrzeżeniami

Warto przypomnieć, że poprzednia kontrola NIK w TVP, która zakończyła się w październiku 2021 r., zaowocowała skierowaniem do telewizji 99 wniosków z zastrzeżeniami.

Dotyczyły one m.in. nadzoru nad oddziałami terenowymi, zlecania produkcji zewnętrznych czy organizacji imprez. Po kontroli zrealizowano 66 wniosków.

NIK podkreśliła, że kontynuacja działań kontrolnych jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe i transparentne funkcjonowanie TVP jako publicznego nadawcy.